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Arrêté

Moniteur LCD 3D, rétroéclairage LED

273G3DHSB/00

4.7
| (7) Avis | 100% recommandent ce produit
Découvrez le plaisir des jeux en 3D sur votre grand écran
Laissez-vous tenter par des jeux en 3D sur le moniteur LED Philips 273G. Avec un grand écran, des lunettes 3D Active Shutter et plusieurs entrées HDMI, jouer n'a jamais été aussi excitant !
Voir tous les avantages

Découvrez le plaisir des jeux en 3D sur votre grand écran

  • G-line

  • 27" (68,6 cm)

  • Lunettes Active Shutter 3D

3D Max 120 Hz

3D Max 120 Hz

Laissez-vous séduire par les photos, les films et les jeux 3D sur l'écran 3D Max 120 Hz Philips. Libérez-vous grâce aux lunettes Active Shutter sans fil qui apportent une incroyable profondeur, en résolution Full HD. Les logiciels inclus permettent de jouer en 3D et de convertir les contenus 2D en 3D. Avec la dernière génération d'écran à commutation rapide pour un rendu ultra-réaliste en résolution 1920 x 1080, les derniers jeux en 3D pour PC ou sur Blu-Ray prennent toute leur dimension. Les films en 3D, avec une profondeur incroyable, vous plongent au cœur de l'action.

3D auto pour les consoles de jeu et les lecteurs Blu-ray HDMI les plus récents

Doté d'une connexion HDMI 1.4a pour les consoles de jeu et les lecteurs Blu-ray, cet écran 3D de Philips bascule automatiquement en mode 3D pour vous offrir des images fantastiques sans que vous n'ayez besoin de toucher aux réglages.

Lunettes Active 3D sans fil pour un visionnage facile

Libérez-vous grâce aux lunettes Active Shutter sans fil rechargeables. Vous n'êtes plus limité par les angles de vision lorsque vous jouez ou regardez vos films favoris.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 6

7

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

23/04/2013

France

France

Bon produit à condition .... !

La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

08/09/2013

Italia

Italia

Prodotto eccellente e molto affidabile

Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

16/04/2013

Italia

Italia

ottimo

Un ottimo prodotto e facile da configurare sono molto soddisfatto

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED

Oui, je recommande ce produit

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Mentions légales

  1. Si vous ressentez des désagréments tels que des vertiges, maux de tête ou des désorientations, nous vous recommandons de ne pas regarder de 3D trop longtemps.

  2. Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans.

  3. Veillez à bien lire le manuel d'instructions pour en savoir plus sur une utilisation sûre de la technologie 3D

  4. Notez que le logiciel PC (TriDef 3D) pour les jeux en 3D nécessite une carte graphique AMD/ATI.