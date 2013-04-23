Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
273G3DHSB/00
G-line
27" (68,6 cm)
Lunettes Active Shutter 3D
Laissez-vous séduire par les photos, les films et les jeux 3D sur l'écran 3D Max 120 Hz Philips. Libérez-vous grâce aux lunettes Active Shutter sans fil qui apportent une incroyable profondeur, en résolution Full HD. Les logiciels inclus permettent de jouer en 3D et de convertir les contenus 2D en 3D. Avec la dernière génération d'écran à commutation rapide pour un rendu ultra-réaliste en résolution 1920 x 1080, les derniers jeux en 3D pour PC ou sur Blu-Ray prennent toute leur dimension. Les films en 3D, avec une profondeur incroyable, vous plongent au cœur de l'action.
Doté d'une connexion HDMI 1.4a pour les consoles de jeu et les lecteurs Blu-ray, cet écran 3D de Philips bascule automatiquement en mode 3D pour vous offrir des images fantastiques sans que vous n'ayez besoin de toucher aux réglages.
Libérez-vous grâce aux lunettes Active Shutter sans fil rechargeables. Vous n'êtes plus limité par les angles de vision lorsque vous jouez ou regardez vos films favoris.
4.7
sur 6
7
Avis
100%
recommandent ce produit
Jean87
23/04/2013
France
Bon produit à condition .... !
La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
DrLuis1937
08/09/2013
Italia
Prodotto eccellente e molto affidabile
Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
lince8579
16/04/2013
Italia
ottimo
Un ottimo prodotto e facile da configurare sono molto soddisfatto
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED
Si vous ressentez des désagréments tels que des vertiges, maux de tête ou des désorientations, nous vous recommandons de ne pas regarder de 3D trop longtemps.
Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans.
Veillez à bien lire le manuel d'instructions pour en savoir plus sur une utilisation sûre de la technologie 3D
Notez que le logiciel PC (TriDef 3D) pour les jeux en 3D nécessite une carte graphique AMD/ATI.