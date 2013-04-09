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Niet meer leverbaar
G Line
68,6 cm (27")
3D, shutter-bril
Ga volledig op in games, films en foto's in 3D met een Philips 3D Max 120 Hz-scherm. Geef uzelf de vrijheid met de draadloze Active Shutter-bril die levensechte diepte in Full HD-resolutie brengt. Nu kan al het 2D-materiaal op uw PC via een softwarepakket worden weergegeven in 3D en kunt u 3D-games spelen. Dankzij de nieuwste generatie snelle beeldschermen voor levensechte diepte en weergave met 1920 x 1080 resolutie worden uw 3D PC- en Blu-ray-games verbazingwekkend soepel en helder weergegeven. 3D-video's en -films met levensechte diepte voeren u volledig mee in de actie.
Bij Blu-ray-games en cinemasystemen met een HDMI 1.4a-compatibele aansluiting schakelt het Philips 3D-scherm automatisch over naar de 3D-modus en geeft u direct fantastische beelden. Geen gedoe meer met aanpassingen!
Geef uzelf de vrijheid met de draadloze, oplaadbare Active Shutter-bril. Geen beperkte bewegingsruimte en kijkhoek meer bij het spelen van uw favoriete games en het bekijken van video's.
4.7
van 5
7
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Ricardo123
09/04/2013
Nederland
Zeer aan te bevelen
Goede monitor waar je veel veel plezier aan zult beleven. Smart image werkt ook zeer goed, het verbeterd de kwaliteit van een film, foto of game.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
DrLuis1937
08/09/2013
Italia
Prodotto eccellente e molto affidabile
Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Jean87
23/04/2013
France
Bon produit à condition .... !
La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Als u ongemak zoals duizeligheid, hoofdpijn of desoriëntatie ervaart, raden wij u aan niet te lang achter elkaar naar 3D-beelden te kijken.
Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden tijdens het kijken naar 3D en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met de ongemakken die hierboven zijn beschreven. 3D kijken wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar.
Lees de instructiehandleiding voor informatie over 3D en gezondheidsaspecten.
Opmerking: PC-software (TriDef 3D) voor 3D-games vereist een grafische AMD/ATI-kaart.