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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD avec rétroéclairage LED

248X3LFHSB/00

4.4
| (5) Avis | 100% recommandent ce produit
Relaxez vos yeux
L'écran innovant Philips LightFrame 2 au cadre exclusif émet une lumière bleue froide d'une longueur d'onde précise qui réduit la fatigue oculaire et améliore la concentration, pour une plus grande sensation de bien-être.
Voir tous les avantages

Écran innovant Lightframe réduisant la fatigue oculaire

Relaxez vos yeux

  • LightFrame 2™

  • 60 cm (23,6")

Technologie LightFrame™ relaxante pour les yeux

La technologie LightFrame exclusive s'inscrit parfaitement dans la philosophie de Philips, qui s'efforce depuis longtemps de donner un sens pratique à ses innovations. Elle repose sur le principe physique qui veut que la lumière bleue qui traverse le troisième récepteur de l'œil a des propriétés relaxantes et énergisantes grâce à son action sur l'horloge biologique. C'est dans cette optique que les cadres des écrans LightFrame de Philips, composés de matériaux exclusifs spécialement développés à cet effet, émettent une lumière bleue à la longueur d'onde bien spécifique qui contribue à réduire la fatigue oculaire et à favoriser le maintien de la concentration même après des périodes de visionnement prolongées.

Technologie DEL pour des images brillantes

Les DEL blanches sont des dispositifs à semi-conducteurs qui s'illuminent à pleine puissance constante plus rapidement, ce qui réduit le délai de démarrage. Les DEL ne contiennent pas de mercure, ce qui permet un recyclage respectueux de l'environnement et une mise au rebut sécuritaire. Les DEL permettent un meilleur contrôle de la gradation de l'intensité lumineuse du rétroéclairage, ce qui permet un rapport de contraste très élevé. Elles permettent également une meilleure reproduction des couleurs, car la luminosité est constante sur toute la surface de l'écran.

Technologie SmartImage optimisée pour plus de convivialité

Technologie SmartImage optimisée pour plus de convivialité

SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Photo, Films, Jeux, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de réduire nettement vos factures d'électricité. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.4

sur 6

5

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

25/04/2014

France

France

Pourquoi chercher ailleurs?

Changement radical de mon vieux moniteur agé de 15 ans. Disign agréable, j'ai apprécié le contour lumineux. Temps de réponse - rendu des couleurs - belle image - les différents modes de réglages. Bref un achat sans regret.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Oui, je recommande ce produit

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09/09/2012

Deutschland

Deutschland

Super zum arbeiten und programmieren...

Der perfekte Monitor zum arbeiten und programmieren. Hilft den Augen mit einem super Bild, auch PDF-Dateien sind lange ohne Ermüdung lesbar :)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Oui, je recommande ce produit

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17/05/2013

Nederland

Nederland

Fijne monitor

Ik weet niet of het wetenschappelijk is bewezen, maar de blauwe rand geeft een prettig gevoel bij het werken. Ook geeft het de monitor een mooie science fiction uitstraling wat ik zelf wel leuk vind. Het beeld is scherp en heeft mooi contrast. Is overigens via presets of handmatig verder naar smaak aan te passen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Oui, je recommande ce produit

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