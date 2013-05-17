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Niet meer leverbaar
LightFrame 2™
60 cm (23,6")
Met de unieke LightFrame-technologie zet Philips een lange traditie van zinvolle innovatie voort. De LightFrame-technologie is gebaseerd op het wetenschappelijke principe dat wanneer blauw licht de derde receptor van uw oog passeert, uw biologische klok wordt verfrist, u meer energie krijgt en u zich in alle opzichten prettiger voelt. Door gebruik te maken van speciaal ontwikkelde, exclusieve materialen straalt het Philips LightFrame-scherm met de unieke rand blauw licht op een specifieke golflengte uit, waardoor uw ogen minder vermoeid raken en uw concentratie verbetert, zelfs wanneer u geruime tijd achter het scherm doorbrengt.
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!
4.4
van 5
5
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Dingflofbips
17/05/2013
Nederland
Fijne monitor
Ik weet niet of het wetenschappelijk is bewezen, maar de blauwe rand geeft een prettig gevoel bij het werken. Ook geeft het de monitor een mooie science fiction uitstraling wat ik zelf wel leuk vind. Het beeld is scherp en heeft mooi contrast. Is overigens via presets of handmatig verder naar smaak aan te passen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
AndreasMuller
09/09/2012
Deutschland
Super zum arbeiten und programmieren...
Der perfekte Monitor zum arbeiten und programmieren. Hilft den Augen mit einem super Bild, auch PDF-Dateien sind lange ohne Ermüdung lesbar :)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bubu51
25/04/2014
France
Pourquoi chercher ailleurs?
Changement radical de mon vieux moniteur agé de 15 ans. Disign agréable, j'ai apprécié le contour lumineux. Temps de réponse - rendu des couleurs - belle image - les différents modes de réglages. Bref un achat sans regret.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED