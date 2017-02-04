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Arrêté
246V5LSB/00
V-line
24" (61 cm)
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
3.6
sur 6
16
Avis
User12345678910
04/02/2017
Deutschland
Funktioniert seitdem ich ihn besitze ohne ein Problem
Dieser Bildschirm hat eine hervorragende Qualität. Sein gebürsteter Look sieht sehr gut aus. Die Grafik ist hervorragend. Einziges defizit sind die Tasten am Bildschirm. Diese sind nicht immer besonders leicht zu bedienen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
max61
14/04/2014
Nederland
prima product
De monitor heeft een helder beeld. De voet had wat stabieler gemogen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
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harry1307
25/10/2013
Nederland
zeer tevreden, werkt prima en snel geinstallerd
goed beeld, makkelijk te installeren nette vormgeving
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Oui, je recommande ce produit
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