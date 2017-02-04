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Arrêté

Moniteur LCD avec SmartControl Lite

246V5LSB/00

3.6
| (16) Avis
Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes
Admirez les images LED éclatantes de cet écran design brillant et esthétique équipé de SmartControl Lite. Un excellent choix !
Voir tous les avantages

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

  • V-line

  • 24" (61 cm)

Technologie LED pour des couleurs éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Réglage facile des performances d'affichage avec SmartControl Lite

SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

16

Avis

04/02/2017

Deutschland

Deutschland

Funktioniert seitdem ich ihn besitze ohne ein Problem

Dieser Bildschirm hat eine hervorragende Qualität. Sein gebürsteter Look sieht sehr gut aus. Die Grafik ist hervorragend. Einziges defizit sind die Tasten am Bildschirm. Diese sind nicht immer besonders leicht zu bedienen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Oui, je recommande ce produit

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14/04/2014

Nederland

Nederland

prima product

De monitor heeft een helder beeld. De voet had wat stabieler gemogen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Oui, je recommande ce produit

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25/10/2013

Nederland

Nederland

zeer tevreden, werkt prima en snel geinstallerd

goed beeld, makkelijk te installeren nette vormgeving

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

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