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Niet meer leverbaar
246V5LSB/00
V Line
61 cm (24")
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.
SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.
3.6
van 5
16
Reviews & awards
max61
14/04/2014
Nederland
prima product
De monitor heeft een helder beeld. De voet had wat stabieler gemogen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
harry1307
25/10/2013
Nederland
zeer tevreden, werkt prima en snel geinstallerd
goed beeld, makkelijk te installeren nette vormgeving
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
fret
25/10/2013
Nederland
Geverifieerde koper
zeer tevreden, werkt prima en snel geinstallerd
goed beeld, makkelijk te installeren nette vormgeving
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite