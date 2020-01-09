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Arrêté

Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color

246E7QDAB/00

4.3

| (26) Avis | 92% recommandent ce produit

Couleurs fidèles et éclatantes

Cet excellent moniteur grand angle avec Ultra Wide-Color affiche des couleurs fidèles, tandis que son design élégant apporte une touche de fraîcheur à la maison comme au bureau.

Voir tous les avantages

avec un design élégant

Couleurs fidèles et éclatantes

  • E-line

  • 24 (image de 23,6" / 59,9 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire

En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.

Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.

Fantastique finition brillante embellissant votre intérieur

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 6

26

Avis

92%

recommandent ce produit

3

09/01/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Sehr gut

Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB LCD-Display

Date d'utilisation 2018-12-09

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB LCD-Display

Date d'utilisation 2018-12-09

06/02/2018

Deutschland

Deutschland

Schickes Gerät mit guter Bildqualität

Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB LCD-Display

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB LCD-Display

24/11/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Top / Preis Leistung

Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB LCD-Display

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 323E7QDAB LCD-Display

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  1. Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à leur marque pour un fonctionnement optimal.

  2. Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.

  3. L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.

  4. Pour la liste complète de produits MHL, visitez www.mhlconsortium.org

  5. Les câbles HDMI varient en fonction de la région et des modèles.

  6. Temps de réponse égal à SmartResponse

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB : 122,7 %

  8. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.