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Arrêté
246E7QDAB/00
Couleurs fidèles et éclatantes
Cet excellent moniteur grand angle avec Ultra Wide-Color affiche des couleurs fidèles, tandis que son design élégant apporte une touche de fraîcheur à la maison comme au bureau.
E-line
24 (image de 23,6" / 59,9 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.
La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.
4.3
sur 6
26
Avis
92%
recommandent ce produit
Konne
09/01/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Sehr gut
Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 323E7QDAB LCD-Display
Date d'utilisation 2018-12-09
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 323E7QDAB LCD-Display
Date d'utilisation 2018-12-09
Henor
06/02/2018
Deutschland
Schickes Gerät mit guter Bildqualität
Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 323E7QDAB LCD-Display
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 323E7QDAB LCD-Display
katze123
24/11/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Top / Preis Leistung
Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 323E7QDAB LCD-Display
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 323E7QDAB LCD-Display
Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à leur marque pour un fonctionnement optimal.
Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.
L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.
Pour la liste complète de produits MHL, visitez www.mhlconsortium.org
Les câbles HDMI varient en fonction de la région et des modèles.
Temps de réponse égal à SmartResponse
NTSC 85 % (CIE1931), sRGB : 122,7 %
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.