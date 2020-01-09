ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto voorkant
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met Ultra Wide-Color

246E7QDAB/00

4.3

| (26) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

Levendige, levensechte kleuren

Dit schitterende breedbeeldscherm met Ultra Wide-Color biedt levensechte kleuren in een smaakvolle vormgeving, voor een licht en fris element in elk huis of kantoor.

Bekijk alle voordelen

in een elegant ontwerp

Levendige, levensechte kleuren

  • E Line

  • 24 (zichtbaar 59,9 cm (23,6"))

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Minder vermoeide ogen met trillingsvrije technologie

Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.

Prachtige glanzende afwerking die er in uw huis mooi uitziet

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.3

van 5

26

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

3

09/01/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sehr gut

Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display

Datum gebruik 2018-12-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display

Datum gebruik 2018-12-09

06/02/2018

Deutschland

Deutschland

Schickes Gerät mit guter Bildqualität

Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display

24/11/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Top / Preis Leistung

Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Dit Philips-beeldscherm heeft het MHL-certificaat. Als het MHL-apparaat echter niet wordt verbonden of niet correct werkt, raadpleegt u de veelgestelde vragen bij het MHL-apparaat of neemt u rechtstreeks contact op met de leverancier. Het beleid van de fabrikant van het apparaat vereist mogelijk dat u een merkspecifieke MHL-kabel of -adapter moet aanschaffen voor een correcte werking.

  2. Optioneel MHL-gecertificeerd mobiel apparaat en MHL-kabel vereist (niet meegeleverd). Neem contact op met de leverancier van uw MHL-apparaat voor compatibiliteit.

  3. Energiebesparende stand-by/uit van ErP is niet van toepassing op de MHL-oplaadfunctionaliteit

  4. Voor een volledige lijst met MHL-compatibele producten raadpleegt u www.mhlconsortium.org

  5. HDMI-kabels variëren, afhankelijk van regio en modellen.

  6. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  7. NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%

  8. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.