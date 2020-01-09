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Niet meer leverbaar
Levendige, levensechte kleuren
Dit schitterende breedbeeldscherm met Ultra Wide-Color biedt levensechte kleuren in een smaakvolle vormgeving, voor een licht en fris element in elk huis of kantoor.
E Line
24 (zichtbaar 59,9 cm (23,6"))
1920 x 1080 (Full HD)
Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.
Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.
4.3
van 5
26
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Konne
09/01/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr gut
Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display
Datum gebruik 2018-12-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display
Datum gebruik 2018-12-09
Henor
06/02/2018
Deutschland
Schickes Gerät mit guter Bildqualität
Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display
katze123
24/11/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Top / Preis Leistung
Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display
Dit Philips-beeldscherm heeft het MHL-certificaat. Als het MHL-apparaat echter niet wordt verbonden of niet correct werkt, raadpleegt u de veelgestelde vragen bij het MHL-apparaat of neemt u rechtstreeks contact op met de leverancier. Het beleid van de fabrikant van het apparaat vereist mogelijk dat u een merkspecifieke MHL-kabel of -adapter moet aanschaffen voor een correcte werking.
Optioneel MHL-gecertificeerd mobiel apparaat en MHL-kabel vereist (niet meegeleverd). Neem contact op met de leverancier van uw MHL-apparaat voor compatibiliteit.
Energiebesparende stand-by/uit van ErP is niet van toepassing op de MHL-oplaadfunctionaliteit
Voor een volledige lijst met MHL-compatibele producten raadpleegt u www.mhlconsortium.org
HDMI-kabels variëren, afhankelijk van regio en modellen.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.