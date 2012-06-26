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Arrêté
241P4QPYKES/00
P-line
24" (61 cm)
Écran Full HD
PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.
Grâce à sa technologie AMVA (alignement vertical multi-domaine avancé), l'écran LED AMVA Philips vous offre un niveau de contraste statique extrêmement élevé, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes, même en mode Pivot 90 degrés.
La webcam et le microphone intégrés vous permettent de vous montrer et de communiquer avec vos collègues et clients. Cette solution simple facilite la collaboration et le partage, vous fait gagner du temps et réduit vos coûts de déplacement.
3.8
sur 6
5
Avis
80%
recommandent ce produit
Hundi
26/06/2012
Deutschland
Alles passt - Design und Bedienung
Ein gestochen scharfes Bild. Sehr zufrieden mit der Bedienung.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Oui, je recommande ce produit
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Zoks99
24/04/2016
Sverige
Utmärk skärm,snabb och väldigt bra bild!
En underbar skärm, snabb och med mycket bra bild!! Verkligen att rekommendera..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning
Oui, je recommande ce produit
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Catz
23/04/2013
France
bon écran, logiciels fournis médiocres
Après un réglage de la luminosité, l'écran s'est montré bien adapté pour mon usage polyvalent : films, internet et bureautique, qques jeux, photo... ce sont ces caractéristiques polyvalentes ainsi que la connectique relativement complète (sauf l'HDMI), qui m'ont incitée à acheter cet écran. Pas de déception de ce côté là. Côté logiciels fournis : le driver disponible sur le CD était obsolète, et le lien fourni pour la màj non fonctionnel non plus ; le smart image n'est pas compatible avec ma carte graphique (Geforce GTX 660). Déception aussi du côté de la fonction économie d'énergie qui m'intéressait (power sensor): sa mise en route affiche une inscription au milieu de l'écran qui persiste, puis l'écran devient noir après une étape de baisse de luminosité. J'aurai aimé pouvoir régler ces différentes étapes (moins de luminosité uniquement et pas d'inscription) afin de pouvoir conserver le défilement de mon fond d'écran. Seule la sensibilité du détecteur de présence est réglable : dommage car l'idée de base était bonne.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Temps de réponse égal à SmartResponse