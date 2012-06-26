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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

241P4QPYKES/00

3.8
| (5) Avis | 80% recommandent ce produit
Un écran respectueux de l'environnement
L'écran LED AMVA Philips avec webcam vous permet de travailler en groupe et de communiquer tout en gagnant du temps et de l'argent.
Voir tous les avantages

avec webcam pour gagner du temps et de l'argent

Un écran respectueux de l'environnement

  • P-line

  • 24" (61 cm)

  • Écran Full HD

Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.

LED AMVA, pour des images grand angle éclatantes, au contraste élevé

LED AMVA, pour des images grand angle éclatantes, au contraste élevé

Grâce à sa technologie AMVA (alignement vertical multi-domaine avancé), l'écran LED AMVA Philips vous offre un niveau de contraste statique extrêmement élevé, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes, même en mode Pivot 90 degrés.

Webcam pour mieux communiquer et collaborer

La webcam et le microphone intégrés vous permettent de vous montrer et de communiquer avec vos collègues et clients. Cette solution simple facilite la collaboration et le partage, vous fait gagner du temps et réduit vos coûts de déplacement.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

5

Avis

80%

recommandent ce produit

3
2

26/06/2012

Deutschland

Deutschland

Alles passt - Design und Bedienung

Ein gestochen scharfes Bild. Sehr zufrieden mit der Bedienung.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

24/04/2016

Sverige

Sverige

Utmärk skärm,snabb och väldigt bra bild!

En underbar skärm, snabb och med mycket bra bild!! Verkligen att rekommendera..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

23/04/2013

France

France

bon écran, logiciels fournis médiocres

Après un réglage de la luminosité, l'écran s'est montré bien adapté pour mon usage polyvalent : films, internet et bureautique, qques jeux, photo... ce sont ces caractéristiques polyvalentes ainsi que la connectique relativement complète (sauf l'HDMI), qui m'ont incitée à acheter cet écran. Pas de déception de ce côté là. Côté logiciels fournis : le driver disponible sur le CD était obsolète, et le lien fourni pour la màj non fonctionnel non plus ; le smart image n'est pas compatible avec ma carte graphique (Geforce GTX 660). Déception aussi du côté de la fonction économie d'énergie qui m'intéressait (power sensor): sa mise en route affiche une inscription au milieu de l'écran qui persiste, puis l'écran devient noir après une étape de baisse de luminosité. J'aurai aimé pouvoir régler ces différentes étapes (moins de luminosité uniquement et pas d'inscription) afin de pouvoir conserver le défilement de mon fond d'écran. Seule la sensibilité du détecteur de présence est réglable : dommage car l'idée de base était bonne.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

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