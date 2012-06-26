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  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp
  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp

Niet meer leverbaar

BrillianceAMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

241P4QPYKES/00

3.8
| (5) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
Monitor met duurzaam eco-ontwerp
Het Philips AMVA LED-beeldscherm met webcam helpt bij communiceren en samenwerken, waardoor u tijd en geld bespaart.
Bekijk alle voordelen

en webcam bespaart tijd en geld

Monitor met duurzaam eco-ontwerp

  • P Line

  • 61 cm (24")

  • Full HD-scherm

Met PowerSensor bespaart u tot 80% op uw energiekosten

Met PowerSensor bespaart u tot 80% op uw energiekosten

PowerSensor is een ingebouwde 'personensensor' die onschadelijke infraroodsignalen uitzendt en ontvangt om te bepalen of de gebruiker aanwezig is. Zodra de gebruiker wegloopt van het bureau, wordt de helderheid van de monitor verlaagd. De energiekosten worden zo met meer dan 80 procent verlaagd en de levensduur van de monitor wordt verlengd.

AMVA LED voor levendig breedbeeld met zeer hoog contrast

AMVA LED voor levendig breedbeeld met zeer hoog contrast

De Philips AMVA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden, zelfs in een draaimodus van 90 graden

Communiceren en samenwerken met webcam

Met de ingebouwde webcam en microfoon kunt u uw collega's en klanten zien en spreken. Dankzij deze eenvoudige oplossing kunt u samenwerken en delen, zodat u waardevolle tijd en reiskosten bespaart.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

5

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

3
2

26/06/2012

Deutschland

Deutschland

Alles passt - Design und Bedienung

Ein gestochen scharfes Bild. Sehr zufrieden mit der Bedienung.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

24/04/2016

Sverige

Sverige

Utmärk skärm,snabb och väldigt bra bild!

En underbar skärm, snabb och med mycket bra bild!! Verkligen att rekommendera..

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Deze review is gemaakt voor Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

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Deze review is gemaakt voor Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

23/04/2013

France

France

bon écran, logiciels fournis médiocres

Après un réglage de la luminosité, l'écran s'est montré bien adapté pour mon usage polyvalent : films, internet et bureautique, qques jeux, photo... ce sont ces caractéristiques polyvalentes ainsi que la connectique relativement complète (sauf l'HDMI), qui m'ont incitée à acheter cet écran. Pas de déception de ce côté là. Côté logiciels fournis : le driver disponible sur le CD était obsolète, et le lien fourni pour la màj non fonctionnel non plus ; le smart image n'est pas compatible avec ma carte graphique (Geforce GTX 660). Déception aussi du côté de la fonction économie d'énergie qui m'intéressait (power sensor): sa mise en route affiche une inscription au milieu de l'écran qui persiste, puis l'écran devient noir après une étape de baisse de luminosité. J'aurai aimé pouvoir régler ces différentes étapes (moins de luminosité uniquement et pas d'inscription) afin de pouvoir conserver le défilement de mon fond d'écran. Seule la sensibilité du détecteur de présence est réglable : dommage car l'idée de base était bonne.

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Deze review is gemaakt voor Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

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