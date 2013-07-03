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Arrêté
236V4LHAB/00
V-line
23" (58,4 cm)
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Désormais, bénéficiez d'un son stéréo pour toutes vos applications sociales et multimédia. Non seulement ces enceintes intégrées produisent un son fantastique, mais elles vous permettent également de limiter les enchevêtrements de câbles et de gagner une place précieuse sur votre bureau.
SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.
4.3
sur 6
6
Avis
100%
recommandent ce produit
rem47
03/07/2013
France
trés bon écran mais il y a des mais
Écran très bien protégé à l'achat et un fonctionnement très correct dans n’importe quelle situation surtout pour son prix intéressant pour un 23ˮ. Petit problèmes de réaction dans l’OSD et de disposition des boutons difficilement reconnaissables.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Oui, je recommande ce produit
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Alfredo
23/04/2013
Deutschland
top gerät
Super Bild, tolle Farben, Ton könnte besser sein. Installation einfach und schnell. Design klar und funktionell. Absolut zu empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Oui, je recommande ce produit
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ingvitale56
09/09/2013
Italia
E' un prodotto con buon rapporto prezzo-prestazioni.
Consiglierei di acquistarlo per le sue caratteristiche performanti.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED
Oui, je recommande ce produit
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