Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
V Line
58,4 cm (23")
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
Geniet van al uw multimedia en sociale toepassingen met stereogeluid. Deze ingebouwde luidsprekers klinken niet alleen geweldig, ze verlossen u ook van een wirwar van externe kabels en besparen bovendien waardevolle ruimte op uw bureau.
SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.
4.3
van 5
6
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Alfredo
23/04/2013
Deutschland
top gerät
Super Bild, tolle Farben, Ton könnte besser sein. Installation einfach und schnell. Design klar und funktionell. Absolut zu empfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
rem47
03/07/2013
France
trés bon écran mais il y a des mais
Écran très bien protégé à l'achat et un fonctionnement très correct dans n’importe quelle situation surtout pour son prix intéressant pour un 23ˮ. Petit problèmes de réaction dans l’OSD et de disposition des boutons difficilement reconnaissables.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Tabetha
11/04/2013
Nederland
Gewoon een goede monitor
Ik heb geen extreem hoge eisen, ik gebruik mijn computer vooral voor surfen en tekstverwerken, maar daar is hij dan ook heel geschikt voor. Wat wel lastig was: het is een plug'n play monitor, maar mijn computer herkende het als een bepaald type non plug'n play, en het duurde wel even voor ik dat probleem opgelost had. Maar daarna werkten alle opties zoals bedoeld.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V4LHAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V4LHAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting