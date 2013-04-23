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  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

236V4LHAB/00

4.3
| (6) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
Geniet van levendige beelden op dit aantrekkelijke, glanzende LED-beeldscherm. Met HDMI en stereoluidsprekers. Een geweldige keuze!
Bekijk alle voordelen

met stereoluidsprekers

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

  • V Line

  • 58,4 cm (23")

LED-technologie voor levendige kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Krachtig geluid met 2 x 2 W RMS-luidsprekers

Geniet van al uw multimedia en sociale toepassingen met stereogeluid. Deze ingebouwde luidsprekers klinken niet alleen geweldig, ze verlossen u ook van een wirwar van externe kabels en besparen bovendien waardevolle ruimte op uw bureau.

Eenvoudige aanpassing van de weergave met SmartControl Lite

SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

6

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

23/04/2013

Deutschland

Deutschland

top gerät

Super Bild, tolle Farben, Ton könnte besser sein. Installation einfach und schnell. Design klar und funktionell. Absolut zu empfehlen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

03/07/2013

France

France

trés bon écran mais il y a des mais

Écran très bien protégé à l'achat et un fonctionnement très correct dans n’importe quelle situation surtout pour son prix intéressant pour un 23ˮ. Petit problèmes de réaction dans l’OSD et de disposition des boutons difficilement reconnaissables.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

11/04/2013

Nederland

Nederland

Gewoon een goede monitor

Ik heb geen extreem hoge eisen, ik gebruik mijn computer vooral voor surfen en tekstverwerken, maar daar is hij dan ook heel geschikt voor. Wat wel lastig was: het is een plug'n play monitor, maar mijn computer herkende het als een bepaald type non plug'n play, en het duurde wel even voor ik dat probleem opgelost had. Maar daarna werkten alle opties zoals bedoeld.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V4LHAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 236V4LHAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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