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Arrêté

BrillianceMoniteur LED

234CL2SB/00

4.3

| (32) Avis | 90% recommandent ce produit

Écran LED ultra-fin. Tout simplement incroyable.

Avec sa conception ultra-fine et ses technologies gages de couleurs éclatantes, l'écran LED Blade de Philips rend la sophistication accessible.

Voir tous les avantages

Écran LED ultra-fin. Tout simplement incroyable.

  • Blade

  • 23" (58,4 cm)

  • C-line

Ultra-fin, élégant et moderne

La nouvelle gamme de moniteurs Philips utilise la toute dernière technologie LED ou CCFL ultra-compacte qui permet d'obtenir des designs beaucoup plus fins qu'auparavant. Avec leur look tout en finesse, ces moniteurs sont non seulement beaux, mais également plus compacts.

Technologie LED pour des couleurs naturelles et éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Temps de réponse SmartResponse 2 ms (idéal pour le jeu)

Temps de réponse SmartResponse 2 ms (idéal pour le jeu)

Le mode Turbo permet d'obtenir le meilleur de votre matériel, d'améliorer la définition des objets se déplaçant rapidement à l'écran, d'optimiser le contraste pour les scènes lumineuses ou sombres. C'est la garantie d'un plaisir absolu avec vos jeux ou vos films.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

32

Avis

90%

recommandent ce produit

1

16/10/2011

France

France

Félicitations et 2 remarques

Félicitations pour ce produit. 2 remarques néanmoins: Touches sensitives peu pratiques et notament le power (qu'il faut toujours tatonner !). Positionnement trop bas de l'écran (fatigue du coup et des yeux).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 224CL2SB LED Monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 224CL2SB LED Monitor

08/09/2013

Italia

Italia

prodotto molto pratico con funzioni eccellenti

ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 234CL2SB LED Monitor

06/11/2012

Italia

Italia

Bellissima immagine

Immagine chiara, definita, colori brillanti e veri, uso esclusivamente l'ingresso DVI. Facile da installare e regolare. Bellissimi i comandi touch con i LED in dissolvenza. Design nella media.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Oui, je recommande ce produit

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