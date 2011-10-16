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Arrêté
234CL2SB/00
Écran LED ultra-fin. Tout simplement incroyable.
Avec sa conception ultra-fine et ses technologies gages de couleurs éclatantes, l'écran LED Blade de Philips rend la sophistication accessible.
Blade
23" (58,4 cm)
C-line
La nouvelle gamme de moniteurs Philips utilise la toute dernière technologie LED ou CCFL ultra-compacte qui permet d'obtenir des designs beaucoup plus fins qu'auparavant. Avec leur look tout en finesse, ces moniteurs sont non seulement beaux, mais également plus compacts.
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Le mode Turbo permet d'obtenir le meilleur de votre matériel, d'améliorer la définition des objets se déplaçant rapidement à l'écran, d'optimiser le contraste pour les scènes lumineuses ou sombres. C'est la garantie d'un plaisir absolu avec vos jeux ou vos films.
4.3
sur 6
32
Avis
90%
recommandent ce produit
septumfratres
16/10/2011
France
Félicitations et 2 remarques
Félicitations pour ce produit. 2 remarques néanmoins: Touches sensitives peu pratiques et notament le power (qu'il faut toujours tatonner !). Positionnement trop bas de l'écran (fatigue du coup et des yeux).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 224CL2SB LED Monitor
Oui, je recommande ce produit
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joy61
08/09/2013
Italia
prodotto molto pratico con funzioni eccellenti
ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Oui, je recommande ce produit
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Dolphiweb
06/11/2012
Italia
Bellissima immagine
Immagine chiara, definita, colori brillanti e veri, uso esclusivamente l'ingresso DVI. Facile da installare e regolare. Bellissimi i comandi touch con i LED in dissolvenza. Design nella media.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Oui, je recommande ce produit
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