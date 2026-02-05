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Arrêté
Assistance
234CL2SB/00
Arrêté
Le texte du mode « SmartImage On/Off » (SmartImage activé/désactivé) s'affiche toujours à l'écran.
Les moniteurs LCD Philips sont-ils dotés de la fonction plug-and-play ?
Pourquoi le texte affiché à l'écran n'est-il pas net mais constitué de caractères coupés ?
Que faire si je ne parviens pas à procéder aux réglages du moniteur à l'aide des affichages à l'écran ?