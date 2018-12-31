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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

231P4QRYES/00

Premier écran à ErgoSensor au monde
Le moniteur Philips à ErgoSensor est le premier écran intelligent, vous indiquant comment vous installer de manière ergonomique devant l'ordinateur.
Voir tous les avantages

pour un lieu de travail sain et productif

Premier écran à ErgoSensor au monde

  • P-line

  • 23" (58,4 cm)

  • Écran Full HD

ErgoSensor, pour travailler en préservant sa santé

Philips est convaincu que le travail doit s'adapter aux personnes, et non le contraire. Pour un lieu de travail plus productif et meilleur pour la santé, Philips a développé une technologie novatrice appelée ErgoSensor. Intégrée au moniteur, elle capte et mesure le comportement de l'utilisateur. ErgoSensor conseille aux utilisateurs une posture assise ergonomique devant leur ordinateur, avec un feedback correctif sur la distance de visionnage optimale et l'inclinaison du cou, tout en prodiguant des conseils de pause. Il permet en outre si l'utilisateur s'absente d'économiser jusqu'à 80 % d'énergie en éteignant le moniteur.

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

DisplayPort transmet les signaux audio et vidéo au moyen d'un unique câble long

DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.

Spécificités Techniques

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