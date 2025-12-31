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Niet meer leverbaar
231P4QRYES/00
P Line
58,4 cm (23")
Full HD-scherm
Het is de vaste overtuiging van Philips dat werk zich moet aanpassen aan mensen en niet andersom. Om een gezondere en productieve werkplek te bevorderen, heeft Philips 'ErgoSensor' ontwikkeld, 's werelds eerste innovatieve technologie die in het beeldscherm is ingebouwd om het gebruikersgedrag waar te nemen en te meten. ErgoSensor geeft gebruikers advies over een optimale ergonomische zithouding achter het beeldscherm en geeft corrigerende feedback over de optimale kijkafstand, een ergonomische nekpositie en pauzemomenten. Bovendien bespaart het tot 80% op energieverbruik wanneer de gebruiker niet op zijn plaats zit, door het beeldscherm uit te schakelen.
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien, zelfs in een draaimodus van 90 graden! De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
DisplayPort is een digitale koppeling tussen de PC en monitor, zonder conversie. Met ondersteuning voor kabels van maximaal 15 meter en een gegevensoverdracht van 10,8 Gbps/sec liggen de capaciteiten van een DisplayPort hoger dan die van een DVI-poort. De goede prestaties en verwaarloosbare vertraging zorgen voor de snelste beeld- en vernieuwingsfrequenties, wat DisplayPort niet alleen de beste keus maakt voor algemeen gebruik bij u thuis of op kantoor, maar ook voor veeleisende games en films, videobewerking en meer. DisplayPort kan op diverse adapters worden aangesloten voor nog meer gebruiksgemak.
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