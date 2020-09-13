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Arrêté
226E9QDSB/00
Des détails nets et saisissants, un champ de vision élargi
Cet élégant moniteur Brilliance offre un champ de vision inégalé. Sa dalle grand angle vous permet de bénéficier d'une image nette et saisissante, quel que soit l'angle de vue frontal. La technologie antiscintillement réduit la fatigue oculaire due à une utilisation prolongée.
E-line
22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode LowBlue de Philips utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive.
Jouer ne devrait pas signifier devoir choisir entre jouabilité saccadée et images altérées. Grâce au nouveau moniteur Philips, il peut désormais en être autrement. La technologie AMD FreeSync™ vous permet de profiter de performances fluides sans artefacts à n'importe quelle fréquence d'images, d’un rafraîchissement rapide et d’une réponse ultrarapide.
Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
3.4
sur 6
28
Avis
Rousseau
13/09/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Les couleurs du moniteur sont parfaites
Cet écran, de format pratique et au design moderne, répond à mes attentes. Les couleurs sont de grande qualité.
Avantages
Qualité des couleurs.
Contre
Absence d'interrupteur sur le devant de l'appareil.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-08-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-08-13
yasmina64
20/03/2021
Suisse
Ausgezeichnete Bildqualität
Da ich täglich sehr viel vor dem Bildschirm sitze, geniesse ich die Farb- und Bildqualität sehr, ist auf jeden Fall Augen schonend.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Date d'utilisation 2020-02-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Date d'utilisation 2020-02-20
mpiskoto
21/01/2021
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Πολύ καλή ποιότητα εικόνας και χαρακτηριστικά
Είναι μια εξαιρετική πρόταση σε μια απίστευτα καλή τιμή για μόνιτορ 27 ιντσών, το χρησιμοποιώ σαν γραφίστας και έχει απίστευτη χρωματική απόδοση, ευκρίνεια. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ειδικά στην τιμή των 160€ περίπου, που κοστίζει τώρα.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2020-12-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2020-12-21
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Temps de réponse égal à SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.