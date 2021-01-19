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Niet meer leverbaar
226E9QDSB/00
Heldere en levendige details. Onbegrensd design.
Deze geweldige, stijlvolle monitor geeft u de beste kijkervaring met onbegrensde mogelijkheden. Dankzij het breedbeeldscherm kunt u genieten van levendige beeldkwaliteit vanuit elke hoek. Trillingsvrij zorgt dat u minder last hebt van vermoeide ogen na lang gebruik.
E Line
22 (54,6 cm (21,5") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
Gaming hoort geen keuze te zijn tussen stotterende gameplay en haperende frames. Met de nieuwe Philips-monitor hoeft u die keuze niet meer te maken. Geniet van vloeiende, artefactvrije prestaties bij vrijwel elke framesnelheid met AMD FreeSync™-technologie, de soepele en snelle verversing en de uiterst snelle reactietijd.
3.4
van 5
28
Reviews & awards
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-12-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-12-19
04/04/2020
United Kingdom
Mr. Jezza
This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2019-04-04
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2019-04-04
TGCNathan
30/01/2019
United Kingdom
Great monitor! Works well!
This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226E9QDSB LCD monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226E9QDSB LCD monitor
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.