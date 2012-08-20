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BrillianceMoniteur LCD avec PowerSensor

225P2ES/00

4.8

| (5) Avis | 100% recommandent ce produit

Premier écran PowerSensor à économie d'énergie

L'écran professionnel Philips 225P2 a reçu la certification EPEAT Or pour ses performances respectueuses de l'environnement. Doté de la technologie intelligente PowerSensor, il détecte la présence de l'utilisateur et ajuste sa consommation d'énergie en conséquence, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité jusqu'à 80 %.

Voir tous les avantages

Premier écran PowerSensor à économie d'énergie

  • 22" (55,9 cm) P-line

  • WSXGA+

SmartPower : jusqu'à 50 % d'économie d'énergie

SmartPower est une technologie d'intelligence artificielle qui analyse le contenu de l'image à l'écran de manière dynamique dans le but d'économiser de l'énergie. L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée automatiquement et prédéfinie par le système afin de réduire la consommation d'énergie de 50 %, ce qui garantit des économies substantielles.

Réglage en hauteur sur 130 mm pour une position assise optimale

La base Super Ergo est un support de moniteur Philips inclinable, orientable à 90 degrés, réglable en hauteur et facile à utiliser. Vous pouvez régler le moniteur selon vos préférences personnelles de façon à optimiser votre confort visuel.

Audio stéréo intégré pour une expérience multimédia extraordinaire

Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 6

5

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Eigenschaften

bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Oui, je recommande ce produit

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21/03/2011

Deutschland

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15/05/2013

Nederland

Nederland

Verbluffend

Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.

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