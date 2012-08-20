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Arrêté
Premier écran PowerSensor à économie d'énergie
L'écran professionnel Philips 225P2 a reçu la certification EPEAT Or pour ses performances respectueuses de l'environnement. Doté de la technologie intelligente PowerSensor, il détecte la présence de l'utilisateur et ajuste sa consommation d'énergie en conséquence, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité jusqu'à 80 %.
22" (55,9 cm) P-line
WSXGA+
SmartPower est une technologie d'intelligence artificielle qui analyse le contenu de l'image à l'écran de manière dynamique dans le but d'économiser de l'énergie. L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée automatiquement et prédéfinie par le système afin de réduire la consommation d'énergie de 50 %, ce qui garantit des économies substantielles.
La base Super Ergo est un support de moniteur Philips inclinable, orientable à 90 degrés, réglable en hauteur et facile à utiliser. Vous pouvez régler le moniteur selon vos préférences personnelles de façon à optimiser votre confort visuel.
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
4.8
sur 6
5
Avis
100%
recommandent ce produit
pandau
20/08/2012
Deutschland
Eigenschaften
bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
21/03/2011
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
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Cannondaler
15/05/2013
Nederland
Verbluffend
Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Oui, je recommande ce produit
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