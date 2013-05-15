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Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met PowerSensor

225P2ES/00

4.8

| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Bespaar energie met 's werelds eerste monitor met PowerSensor

De milieuvriendelijke, EPEAT Gold-gecertificeerde Philips Professional 225P2-bedrijfsmonitor met intelligente PowerSensor 'voelt' wanneer de gebruiker afwezig is en bespaart zo tot wel 80% energie!

Bekijk alle voordelen

Bespaar energie met 's werelds eerste monitor met PowerSensor

  • 22 inch (55,9 cm) P-line

  • WSXGA+

SmartPower: tot wel 50% energiebesparing

SmartPower is een intelligente technologie die op dynamische wijze de inhoud van uw scherm analyseert om zo energie te besparen. De intensiteit van de achtergrondverlichting kan automatisch worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor wordt het energieverbruik met wel 50% verlaagd, zodat u aanzienlijk op energiekosten bespaart.

Hoogte-instelling van 130 mm voor de ideale zitpositie

De Super Ergo Base is een gebruiksvriendelijke monitorvoet van Philips die u kunt kantelen, zwenken, in hoogte verstellen en tot 90 graden draaien. Zo kan iedere gebruiker de monitor naar de eigen voorkeur aanpassen voor optimaal kijkcomfort en maximale efficiëntie.

Ingebouwde stereo-audio voor uw multimedia-ervaring

Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

15/05/2013

Nederland

Nederland

Verbluffend

Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Quality

This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Eigenschaften

bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

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