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Arrêté

Moniteur LED avec tuner TV numérique

221TE2LB/00

3.5

| (25) Avis

Redécouvrez le plaisir de la télévision sur votre écran LED

Profitez de tous vos programmes favoris avec votre moniteur TV LED. Doté d'une entrée HDMI, d'un son stéréo et de commandes tactiles modernes, le moniteur 221TE2L vous garantit d'agréables moments !

Voir tous les avantages

Redécouvrez le plaisir de la télévision sur votre écran LED

  • T-line

  • 21,5" (54,6 cm)

La technologie LED garantit des couleurs naturelles

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Tuner TV intégré pour réception TV sur le moniteur de votre PC

Tuner télévision intégré à un moniteur pour diffuser des signaux de télévision ainsi que des données informatiques.

Écran LCD Full HD, résolution de 1920 x 1080p

Écran LCD Full HD, résolution de 1920 x 1080p

Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.5

sur 6

25

Avis

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist Super

Wir sind mit dem Monitor sehr zufrieden.Das Produkt ist sehr zu Empfehlen.Die Bildschärfe ist Super.Fernsehen macht hier Spaß.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

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15/05/2012

Italia

Italia

Porta Usb

Peccato che la porta usb si solo per gli aggiornamenti.

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15/05/2012

España

España

Es muy buen producto

El diseño es muy bonito y es un monitor elegante a parte de muy buena calidad.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

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