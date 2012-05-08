Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
221TE2LB/00
Redécouvrez le plaisir de la télévision sur votre écran LED
Profitez de tous vos programmes favoris avec votre moniteur TV LED. Doté d'une entrée HDMI, d'un son stéréo et de commandes tactiles modernes, le moniteur 221TE2L vous garantit d'agréables moments !
T-line
21,5" (54,6 cm)
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Tuner télévision intégré à un moniteur pour diffuser des signaux de télévision ainsi que des données informatiques.
Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.
3.5
sur 6
25
Avis
JUMI
08/05/2012
Deutschland
Dieses Produkt ist Super
Wir sind mit dem Monitor sehr zufrieden.Das Produkt ist sehr zu Empfehlen.Die Bildschärfe ist Super.Fernsehen macht hier Spaß.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
EMP1967
15/05/2012
Italia
Porta Usb
Peccato che la porta usb si solo per gli aggiornamenti.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
senianet
15/05/2012
España
Es muy buen producto
El diseño es muy bonito y es un monitor elegante a parte de muy buena calidad.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner