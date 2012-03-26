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Niet meer leverbaar
221TE2LB/00
Televisiekijken op uw LED-monitor is geweldig
Met de 221TE2L LED TV-monitor is het nog leuker om televisie te kijken. De HDMI-aansluiting, stereoaudio en moderne aanraakbediening staan garant voor ultiem vermaak!
T-line
54,6 cm (21,5")
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
Een monitor met ingebouwde televisietuner waarop u zowel televisiesignalen als computergegevens kunt weergeven.
Het Full HD-scherm heeft een breedbeeldresolutie van 1920 x 1080p. Dit is de hoogste resolutie van HD-bronnen voor de best mogelijke beeldkwaliteit. Het scherm is volledig toekomstbestendig omdat het 1080p-signalen van alle bronnen ondersteunt, waaronder de recentste bronnen zoals Blu-ray en geavanceerde HD-gameconsoles. De signaalverwerking is uitgebreid bijgewerkt om deze veel hogere signaalkwaliteit en resolutie te ondersteunen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren.
3.5
van 5
25
Reviews & awards
Klu55
26/03/2012
Nederland
Goede koop
Weinig minpunten. Alleen een hoogtevestelling zou dit product naar een nog hogere plaats tillen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
JUMI
08/05/2012
Deutschland
Dieses Produkt ist Super
Wir sind mit dem Monitor sehr zufrieden.Das Produkt ist sehr zu Empfehlen.Die Bildschärfe ist Super.Fernsehen macht hier Spaß.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
EMP1967
15/05/2012
Italia
Porta Usb
Peccato che la porta usb si solo per gli aggiornamenti.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner