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Niet meer leverbaar

LED-monitor met digitale TV-tuner

221TE2LB/00

3.5

| (25) Reviews & awards

Televisiekijken op uw LED-monitor is geweldig

Met de 221TE2L LED TV-monitor is het nog leuker om televisie te kijken. De HDMI-aansluiting, stereoaudio en moderne aanraakbediening staan garant voor ultiem vermaak!

Bekijk alle voordelen

Televisiekijken op uw LED-monitor is geweldig

  • T-line

  • 54,6 cm (21,5")

LED-technologie zorgt voor natuurlijke kleuren

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Ingebouwde TV-tuner om TV-programma's op het PC-scherm te bekijken

Een monitor met ingebouwde televisietuner waarop u zowel televisiesignalen als computergegevens kunt weergeven.

Full HD LCD-scherm met een resolutie van 1920 x 1080p

Full HD LCD-scherm met een resolutie van 1920 x 1080p

Het Full HD-scherm heeft een breedbeeldresolutie van 1920 x 1080p. Dit is de hoogste resolutie van HD-bronnen voor de best mogelijke beeldkwaliteit. Het scherm is volledig toekomstbestendig omdat het 1080p-signalen van alle bronnen ondersteunt, waaronder de recentste bronnen zoals Blu-ray en geavanceerde HD-gameconsoles. De signaalverwerking is uitgebreid bijgewerkt om deze veel hogere signaalkwaliteit en resolutie te ondersteunen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren.

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

25

Reviews & awards

26/03/2012

Nederland

Nederland

Goede koop

Weinig minpunten. Alleen een hoogtevestelling zou dit product naar een nog hogere plaats tillen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist Super

Wir sind mit dem Monitor sehr zufrieden.Das Produkt ist sehr zu Empfehlen.Die Bildschärfe ist Super.Fernsehen macht hier Spaß.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

15/05/2012

Italia

Italia

Porta Usb

Peccato che la porta usb si solo per gli aggiornamenti.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

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