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Arrêté
Moniteur Full HD-TV numérique élégant
Bénéficiez de performances exceptionnelles grâce à cet écran 1080p Full HD glossy et élégant équipé d'un tuner TV numérique ! Doté d'entrées HDMI et AV et d'un son puissant, le 221T1 apporte une nouvelle dimension au divertissement.
Éc. large T-line 55 cm (21,5")
1920 x 1080 Full HD
Le syntonisateur DVBT intégré vous permet de regarder la télé en haute définition et les programmes diffusés en MPEG-4 avec une qualité audio-vidéo exceptionnelle.
Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.
Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
4.0
sur 6
16
Avis
87%
recommandent ce produit
lemarn
09/10/2011
France
Bonne résolution / facilité d'emploi
Facile à installer, bonne connectivité, dommage qu'il n'y ai pas la reconnaissance du signal audio DTS.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Oui, je recommande ce produit
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Capsael
29/11/2020
España
Sonido espectacular e imagen muy bien
Compre de segunda mano y estoy sorprendido: trabajo en casa y uso como monitor y despues como tele. Funciona con mi PC sobre coneccion VGA y con mi Mac por cable mini-displayport a la entrada HDMI . Ambos muy bien aunque el VGA es un poco mas nitido. Y el sonido es una maravilla. No hace falta "cine en cas".
Avantages
Sonido, entradas... recepcion de señal
Contre
de verdad: NADA
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Date d'utilisation 2019-11-29
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2019-11-29
Arnold1990
15/12/2013
Nederland
Top TV
Deze TV geeft een haarscherp beeld. Gemakkelijk te bedienen.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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