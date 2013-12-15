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Niet meer leverbaar
Stijlvolle digitale monitor voor Full HD-TV
Dit stijlvol glanzende 1080p Full HD-scherm met digitale TV-tuner levert verbluffende prestaties! Dankzij de HDMI- en AV-ingangen en het krachtige geluid brengt de 221T1 entertainment tot nieuwe hoogten!
55 cm/21,5" T-line, breedbeeld
1920 x 1080 Full HD
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Een monitor met ingebouwde televisietuner waarop u zowel televisiesignalen als computergegevens kunt weergeven.
Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.
4.0
van 5
16
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Arnold1990
15/12/2013
Nederland
Top TV
Deze TV geeft een haarscherp beeld. Gemakkelijk te bedienen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
pollens
09/10/2011
Nederland
handig en makkelijk
Het product voldoet uitstekend als monitor/TV/HDMI scherm
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Capsael
29/11/2020
España
Sonido espectacular e imagen muy bien
Compre de segunda mano y estoy sorprendido: trabajo en casa y uso como monitor y despues como tele. Funciona con mi PC sobre coneccion VGA y con mi Mac por cable mini-displayport a la entrada HDMI . Ambos muy bien aunque el VGA es un poco mas nitido. Y el sonido es una maravilla. No hace falta "cine en cas".
Voordelen
Sonido, entradas... recepcion de señal
Nadelen
de verdad: NADA
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Datum gebruik 2019-11-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Datum gebruik 2019-11-29