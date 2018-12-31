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  • Simplicité du moniteur USB
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Arrêté

Moniteur LCD, rétroéclairage LED

221S3UCS/00

Simplicité du moniteur USB
Libérez-vous avec le nouveau moniteur USB Philips. Le port USB 2.0 de votre ordinateur portable transmet la vidéo numérique et alimente votre moniteur au moyen d'une seule connexion câblée !
Voir tous les avantages

Unique câble USB pour l'alimentation et la vidéo

Simplicité du moniteur USB

  • S-line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Moniteur USB

Affichage instantané grâce à la technologie LED

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Une connexion portable USB 2.0 pour alimentation et vidéo

Le moniteur USB Philips est capable d'afficher des images et de s'alimenter directement à partir des ports USB de votre ordinateur portable au moyen d'un unique câble USB. Aucun autre cordon d'alimentation ou câble vidéo n'est nécessaire, pour une connexion 1 câble ultra-basse consommation simple entre votre ordinateur et votre moniteur.

Ultra-basse consommation

Le moniteur USB utilise un rétroéclairage LED spécial basse consommation lui permettant de s'alimenter directement via les ports USB de votre ordinateur portable. Il consomme environ 9 watts, soit près de moitié moins qu'un moniteur classique.

Spécificités Techniques

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  1. Dans de rares cas, si les ports USB de votre ordinateur portable ne transmettent pas suffisamment de courant pour le moniteur, il peut être nécessaire d'acheter un adaptateur secteur en option.