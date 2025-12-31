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  • Eenvoud met USB-monitor
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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

221S3UCS/00

Eenvoud met USB-monitor
Geen onnodige kabels meer met de nieuwe Philips USB-monitor. De USB 2.0-poort op uw laptop levert digitale video en voeding aan uw monitor via een enkele kabelverbinding!
Bekijk alle voordelen

Voeding en video via één USB-kabel

Eenvoud met USB-monitor

  • S Line

  • 54,6 cm (21,5")

  • USB-monitor

Direct aan, dankzij LED-technologie

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

Enkele USB 2.0-laptopaansluiting voor voeding en video

De Philips USB-monitor kan afbeeldingen weergeven en ontvangt voeding rechtstreeks via de USB-poorten van uw laptop met een USB-kabel. Extra voedings- of videokabels zijn niet nodig; de USB-kabel tussen uw laptop en de monitor volstaat.

Extra laag energieverbruik

De LED-achtergrondverlichting van de USB-monitor verbruikt weinig energie, waardoor het eenvoudig de benodigde stroom via de USB-poorten van uw laptop ontvangt. Hij verbruikt ongeveer 9 watt. Dit is ongeveer 50% minder dan het verbruik van een vergelijkbare standaardmonitor.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. In het zeldzame geval dat de 2 USB-poorten van uw laptop niet genoeg uitgangsvermogen hebben voor de monitor, moet u mogelijk een DC-adapter aanschaffen.