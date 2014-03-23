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Arrêté
220V4LAB/00
Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes
Admirez l'image LED éclatante de cet écran design brillant et esthétique équipé de haut-parleurs stéréo et des fonctionnalités SmartControl Lite. Un excellent choix !
V-line
22" (55,9 cm)
Energy Star est un programme d'efficacité énergétique parrainé par la US EPA (agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis), également présent dans beaucoup d'autres pays. La certification Energy Star vous garantit que le produit que vous achetez est conforme aux normes d'efficacité énergétique les plus récentes valables pour la consommation maximale du produit à tous les stades de son fonctionnement. Les nouveaux moniteurs Philips sont certifiés conformes aux spécifications Energy Star 5.0 et aux normes, voire obtiennent de meilleurs résultats. Par exemple, Energy Star 5.0 préconise une consommation inférieure à 1 watt en mode veille : les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watts. Pour plus de détails, consultez le site www.energystar.gov.
4.1
sur 6
23
Avis
83%
recommandent ce produit
Papy78370
23/03/2014
France
Entière satisfaction sur toute laligne; félicitations !
Rien à reprocher concernant ce produit, il est un merveilleux matériel qui me donne entière satisfaction pour les besoins qui me sont nécessaires.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 226V4LAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Oui, je recommande ce produit
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gosafree
07/10/2013
Deutschland
einschalten & genießen
Nach dem anschließen an den PC konnte ich sofort den Monitor benutzen. Tolles Bild und satter Kontrast bei einfacher Menüführung. Die Software muss nicht unbedingt installiert werden, da das Steuerungsmenü recht einfach ist. Nur ein HDMI-Anschluss fehlt, aber den benötige ich nicht. Jetzt kann ich Full-HD voll digital genießen, so muss es sein.................
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 236V4LAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Oui, je recommande ce produit
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Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Date d'utilisation 2021-11-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Date d'utilisation 2021-11-02