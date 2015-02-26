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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

220V4LAB/00

4.1

| (23) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

Geniet van levendige beelden op dit aantrekkelijke, glanzende LED-beeldscherm. Met stereoluidsprekers en SmartControl Lite. Een geweldige keuze!

Bekijk alle voordelen

met stereoluidsprekers

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

  • V Line

  • 22" (55,9 cm)

Flexibel dankzij VESA-montage

Kleine omvang bespaart ruimte

Energy Star, voor een efficiënt en laag energieverbruik

Energy Star is een energiebezuinigingsprogramma dat wordt gesponsord door het Amerikaanse Environmental Protection Agency en dat ook in vele andere landen wordt gebruikt. De Energy Star-certificering is een garantie dat u een product aanschaft dat voldoet aan de meest recente normen voor een efficiënt energieverbruik en dat bij elk gebruik energiezuinig werkt. Nieuwe Philips-monitoren zijn gecertificeerd voor de specificaties van Energy Star 5.0 en voldoen (ruimschoots) aan deze norm. Energy Star 5.0 vereist bijvoorbeeld minder dan 1 watt stroomverbruik in de slaapstand, terwijl Philips-monitoren minder dan 0,5 watt verbruiken. Ga voor meer informatie naar www.energystar.gov.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

23

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

1

26/02/2015

Nederland

Nederland

Makkelijk in gebruik; rustig, prettig beeld.

Perfecte beeldkwaliteit en handig in gebruik. Ingebouwde geluidsboxen zijn kwalitatief minder.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

06/10/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

de bujgeleverde software krijg ik niet aan de praat

slechte handleiding ..................zeer beknopte info

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Datum gebruik 2021-11-02

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Datum gebruik 2021-11-02

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