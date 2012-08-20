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Arrêté
Écran professionnel ergonomique et écologique
L'écran professionnel Philips 220P2 a reçu la certification EPEAT Or pour ses performances respectueuses de l'environnement. Sa technologie ZeroWatt, son mode de veille de 0,1 watt, sa base Smart Ergo, son son audio stéréo et son répartiteur USB 4 ports vous permettent d'améliorer votre productivité.
22" (55,9 cm) P-line
WSXGA+
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
Fidèles à l'engagement de Philips « Sense and Simplicity » (Sens et simplicité), nous vous proposons de faire un choix responsable en éteignant votre moniteur dès que c'est possible. En appuyant simplement sur le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) qui est placé à l'arrière du moniteur, la consommation d'énergie du moniteur devient nulle. En mode OFF (Arrêt), le moniteur est totalement coupé de l'alimentation secteur ce qui réduit encore davantage votre empreinte carbone.
Les commandes SmartTouch sont des touches tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants. Sensibles au moindre contact, les commandes SmartTouch permettent notamment de mettre le moniteur sous tension ou de régler la luminosité et la netteté de l'afficheur à l'aide de la technologie SmartImage Lite. Lorsqu'elles sont activées, les touches SmartTouch s'allument pour indiquer que votre commande a été exécutée.
4.8
sur 6
5
Avis
100%
recommandent ce produit
pandau
20/08/2012
Deutschland
Eigenschaften
bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
21/03/2011
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Cannondaler
15/05/2013
Nederland
Verbluffend
Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor