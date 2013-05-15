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Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met draaivoet, USB, audio

220P2ES/00

4.8

| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Milieuvriendelijke en ergonomische bedrijfsmonitor

De milieuvriendelijke, EPEAT Gold-gecertificeerde Philips 220P2 bedrijfsmonitor met ZeroWatt-schakelaar, zachte 'uit'-stand van 0,1 watt, Smart Ergo Base, stereo-audio en een USB-hub met 4 poorten verhoogt de productiviteit

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Milieuvriendelijke en ergonomische bedrijfsmonitor

  • 55,9 cm (22") P-line

  • WSXGA+

Ingebouwde stereo-audio voor uw multimedia-ervaring

Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.

ZeroWatt-schakelaar voor 100% energiebesparing

Geheel in lijn met ons streven naar 'Sense and Simplicity' stellen wij u in staat verantwoorde keuzes te maken: u kunt namelijk uw monitor op elk gewenst moment uitschakelen. Met één druk op de aan-uitknop op de achterzijde van de monitor wordt het energieverbruik teruggebracht naar nul. In de 'uit'-stand is de monitor volledig afgesloten van de netvoeding, voor een nog kleinere ecologische voetafdruk.

Stijlvolle SmartTouch-toetsen

SmartTouch-toetsen zijn intelligente, aanraakgevoelige pictogrammen in plaats van gewone knoppen. SmartTouch-toetsen reageren op de lichtste aanraking en schakelen bijvoorbeeld uw monitor in of maken het beeld helderder met behulp van SmartImage Lite. Bij activering lichten de SmartTouch-pictogrammen op om aan te geven dat uw opdrachten worden uitgevoerd.

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

15/05/2013

Nederland

Nederland

Verbluffend

Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Quality

This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Eigenschaften

bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

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