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Arrêté
196V4LAB2/00
Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes
Admirez l'image LED éclatante de cet écran design brillant et esthétique équipé de haut-parleurs stéréo et des fonctionnalités SmartControl Lite. Un excellent choix !
V-line
18,5" / 47 cm
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
4.7
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
vannuzzo
30/03/2018
United Kingdom
very clear picture
I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Oui, je recommande ce produit
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errins
26/05/2014
United Kingdom
This monitor has great clarity
Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
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Emile139
01/08/2013
België
Satisfait
Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
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