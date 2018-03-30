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Niet meer leverbaar
LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
Geniet van levendige beelden op dit aantrekkelijke, glanzende LED-beeldscherm. Met stereoluidsprekers en SmartControl Lite. Een geweldige keuze!
V Line
47 cm (18,5")
SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.
Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.
4.7
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
vannuzzo
30/03/2018
United Kingdom
very clear picture
I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
errins
26/05/2014
United Kingdom
This monitor has great clarity
Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Emile139
01/08/2013
België
Satisfait
Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED