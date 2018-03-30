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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

196V4LAB2/00

4.7

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

Geniet van levendige beelden op dit aantrekkelijke, glanzende LED-beeldscherm. Met stereoluidsprekers en SmartControl Lite. Een geweldige keuze!

Bekijk alle voordelen

met stereoluidsprekers

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

  • V Line

  • 47 cm (18,5")

Flexibel dankzij VESA-montage

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.

Milieuvriendelijk, kwikvrij scherm

Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

30/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

very clear picture

I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

26/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

This monitor has great clarity

Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

01/08/2013

België

België

Satisfait

Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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