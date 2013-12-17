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Arrêté

Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

196V3LAB5/00

4.3

| (14) Avis | 86% recommandent ce produit

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

Cet écran fin et élégant offre un plaisir d'utilisation incomparable. Des fonctions essentielles comme SmartContrast garantissent des images réalistes et éclatantes, tandis que les haut-parleurs stéréo optimisent l'expérience multimédia. Un choix qui s'impose !

Voir tous les avantages

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

  • V-line

  • 18,5" / 47 cm

Encombrement réduit adapté à votre style de vie

Écran sans mercure respectueux de l'environnement

Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

Design fin et brillant, très esthétique

Spécificités Techniques

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4.3

sur 6

14

Avis

86%

recommandent ce produit

1

17/12/2013

España

España

Perfecta relación calidad/precio

Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

08/09/2013

Italia

Italia

un eccellente prodotto

Cercavo un monitor con ingresso dvi oltre a vga l'ho trovato in philips monitor lcd , mi ritengo veramente soddisfatto di questo prodotto spendendo poco ,grazie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 196V3LAB5 Monitor LCD con retroilluminazione LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 196V3LAB5 Monitor LCD con retroilluminazione LED

21/07/2013

Nederland

Nederland

Een goede led monitor

Deze monitor vol doet prima aan de wensen die ik heb

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Oui, je recommande ce produit

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