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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

196V3LAB5/00

4.3

| (14) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

Het mooie, dunne scherm staat voor waar gebruiksgenot. Essentiële functies als SmartContrast staan garant voor helder beeld, en de stereoluidsprekers verbeteren uw multimediabeleving. Kortom: een geweldige keuze!

Bekijk alle voordelen

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

  • V Line

  • 47 cm (18,5")

Weinig ruimte nodig, dus geschikt voor iedere levensstijl

Milieuvriendelijk, kwikvrij scherm

Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.

Mooi plat, glanzend ontwerp

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

14

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

1

21/07/2013

Nederland

Nederland

Een goede led monitor

Deze monitor vol doet prima aan de wensen die ik heb

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

09/04/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima product

Uitstekend product is echt een plezier om te werken en tevens een lust voor het oog

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

09/04/2013

Nederland

Nederland

Prima product

Uitstekend product is echt een plezier om te werken en tevens een lust voor het oog

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

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