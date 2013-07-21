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Niet meer leverbaar
LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
Het mooie, dunne scherm staat voor waar gebruiksgenot. Essentiële functies als SmartContrast staan garant voor helder beeld, en de stereoluidsprekers verbeteren uw multimediabeleving. Kortom: een geweldige keuze!
V Line
47 cm (18,5")
Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.
4.3
van 5
14
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Lang806
21/07/2013
Nederland
Een goede led monitor
Deze monitor vol doet prima aan de wensen die ik heb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
henver
09/04/2013
Nederland
Geverifieerde koper
Prima product
Uitstekend product is echt een plezier om te werken en tevens een lust voor het oog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
schuko
09/04/2013
Nederland
Prima product
Uitstekend product is echt een plezier om te werken en tevens een lust voor het oog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight