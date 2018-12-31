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Arrêté

Moniteur LCD

190V3SB5/00

Profitez de superbes images aux couleurs éclatantes
Profitez d'images LCD éclatantes avec cet écran design brillant et esthétique.
Voir tous les avantages

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  • V-line

  • 19" (48,3 cm)

SmartContrast 10 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast 10 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

Réglage facile des performances d'affichage avec SmartControl Lite

SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.

Design fin et brillant, très esthétique

Spécificités Techniques

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