SmartContrast-verhouding van 10.000.000:1 voor verbluffende, rijke details in het zwart

Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.