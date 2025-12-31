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  • Schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • Schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • Schitterende beelden in natuurlijke kleuren
  • Schitterende beelden in natuurlijke kleuren

Niet meer leverbaar

LCD-monitor

190V3SB5/00

Schitterende beelden in natuurlijke kleuren
Geniet van levendige beelden met dit prachtige, glanzende LCD-scherm.
Bekijk alle voordelen

Schitterende beelden in natuurlijke kleuren

  • V Line

  • 48,3 cm (19")

SmartContrast-verhouding van 10.000.000:1 voor verbluffende, rijke details in het zwart

SmartContrast-verhouding van 10.000.000:1 voor verbluffende, rijke details in het zwart

Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.

Eenvoudige aanpassing van de weergave met SmartControl Lite

SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.

Mooi plat, glanzend ontwerp

Technische specificaties

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