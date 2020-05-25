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Arrêté
12972RVS2
Type de lampe : H7
Lot de 2
12 V, 55 W
Lorsque vous conduisez de nuit, vous avez besoin de la meilleure visibilité. Plus vous voyez clairement, plus rapidement vous pouvez réagir à ce qui apparaît sur la route. Les lampes Philips RacingVision augmentent votre visibilité avec jusqu'à 150 % de luminosité en plus. Vous remarquerez les obstacles sur votre chemin plus tôt qu'avec d'autres lampes halogènes moins puissantes. Ainsi, vous bénéficiez d'un voyage plus agréable et plus sûr.
Avec des lampes plus puissantes et de meilleure qualité, votre conduite s'améliore. Avec leur filament haute précision à géométrie optimisée, leur gaz comprimé à haute pression (jusqu'à 13 bars), leur revêtement en chrome haute précision et leur verre quartz anti-UV haute qualité, les lampes Philips RacingVision franchissent une nouvelle étape dans le domaine de l'éclairage automobile. Conçues pour offrir performance et visibilité, cet éclairage avant permet une conduite plus détendue, contrôlée et divertissante.
Les conducteurs sportifs attendent plus de performances de la part de leurs voitures. Apportant jusqu'à 150 % de luminosité supplémentaire sur la route, les lampes Philips RacingVision sont homologuées pour vous offrir une expérience divertissante tout-terrain et sur la route.
2.6
sur 6
8
Avis
25/05/2020
Nederland
Acheteur vérifié
Helder mooi licht.
De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.
Avantages
Helder wit licht
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
Pchelatruite
19/01/2021
France
Acheteur vérifié
Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent
J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer
Avantages
Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule
Contre
Durée de vie limite
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant
Oui, je recommande ce produit
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AlvesAstra
28/05/2018
Portugal
Boa luz
Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis
Oui, je recommande ce produit
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