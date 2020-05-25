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Niet meer leverbaar
12972RVS2
Type lamp: H7
Verpakking van 2
12 V, 55W
Als u 's nachts rijdt, hebt u het beste zicht nodig. Hoe verder u duidelijk kunt zien, hoe sneller u kunt reageren op wat er op de weg gebeurt. Philips RacingVision-koplampen bieden u zicht met tot 150% meer helderheid. U herkent obstakels op de weg voor u eerder dan met andere, minder krachtige halogeenlampen. Hierdoor kunt u genieten van een veiligere en aangenamere reis.
Met beter, helderder licht kunt u beter presteren op de weg. Met een geoptimaliseerde, zeer nauwkeurige gloeidraadgeometrie, gasvulling onder hoge druk tot 13 bar, zeer nauwkeurige chroomlaag en hoogwaardig UV-kwartsglas, vormen Philips RacingVision-koplampen een nieuwe norm in autoverlichting. Deze koplampen zijn ontworpen voor optimale prestaties en uitzonderlijk zicht, voor een meer ontspannen, gecontroleerde en aangename rijervaring.
Sportieve bestuurders verwachten meer prestaties van hun auto. Philips RacingVision biedt tot 150% meer helderheid op de weg en is goedgekeurd, zodat u meer plezier hebt offroad en op de weg.
2.6
van 5
8
Reviews & awards
25/05/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Helder mooi licht.
De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.
Voordelen
Helder wit licht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
Pchelatruite
19/01/2021
France
Geverifieerde koper
Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent
J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer
Voordelen
Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule
Nadelen
Durée de vie limite
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Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant
AlvesAstra
28/05/2018
Portugal
Boa luz
Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision
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Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis