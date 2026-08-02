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12643LLC1
Type de lampe : H18
12 V, 65 W
Longue durée, moins de remplacements
Lampe ultra-résistante
Nombre de lampes : 1
Grâce à des matériaux de haute qualité et à une conception résistante de filament, les lampes Philips LongLife EcoVision durent jusqu'à 1 100 heures. Ainsi, vous perdrez moins de temps à remplacer vos lampes, ce qui minimise les tâches d'entretien. Du fait de leur robustesse, les lampes Philips LongLife EcoVision sont idéales pour les voitures fonctionnant avec une tension élevée.
Les éclairages Philips dotés de technologies de pointe sont reconnus dans le secteur automobile depuis plus de 100 ans. Les produits de qualité équipement d'origine Philips sont conçus et développés selon des processus de contrôle qualité rigoureux (normes ISO applicables comprises), ce qui garantit constamment des normes de production élevées constantes. Les lampes LongLife EcoVision sont compatibles avec les modèles de voitures de grandes marques comme Audi, BMW, Ford, GM, Toyota et Volkswagen. Consultez le guide de sélection des produits pour en savoir plus.
Le verre quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux températures extrêmes, aux vibrations et à l'humidité, éliminant ainsi le risque d'explosion. Les lampes en verre quartz de Philips (filament 2 650 °C et verre 800 °C) peuvent résister à des chocs thermiques très importants. Grâce à un niveau de pression plus élevé au sein de la lampe, le verre quartz anti-UV est en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant.
3.8
sur 6
257
Avis
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
TITOU04
18/01/2026
France
Acheteur vérifié
excelent tout simplement
Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées