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12643LLC1
Type lamp: H18
12 V, 65W
Lange levensduur, minder vervanging
Ultrabestendige lamp
Aantal lampen: 1
Dankzij de hoogwaardige materialen en het robuuste gloeidraadontwerp gaan Philips LongLife EcoVision-lampen tot 1100 uur mee. Dat betekent minder tijd besteden aan het vervangen van lampen en dus minder onderhoud. De duurzaamheid zorgt ervoor dat Philips LongLife EcoVision-lampen ook ideaal zijn voor auto's met hoogspanning.
Technologisch geavanceerde Philips-verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in de auto-industrie. Producten met originele Philips-kwaliteit zijn ontwikkeld en ontworpen volgens strikte kwaliteitsprocessen (inclusief toepasselijke ISO-normen) die leiden tot consistent hoge productiestandaarden. Longlife EvoVision-lampen zijn doorgaans compatibel met automodellen van grote merken zoals Audi, BMW, Ford, GM, Toyota en Volkswagen. Raadpleeg de productselectiegids voor meer informatie.
UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen, vochtigheid en trillingen, waardoor het risico op explosie verdwijnt. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 ºC en glas 800 ºC) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtstraal gegenereerd.
3.8
van 5
257
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Joc 1983
10/11/2024
United Kingdom
Geverifieerde koper
For now is ok
Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Magsi
30/07/2015
United Kingdom
awesome product
my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb