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  • Roulez en toute tranquillité.
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Arrêté

PremiumVision MotoÉclairages avant moto

12636C1

Roulez en toute tranquillité.
Offrant jusqu'à 30 % de visibilité en plus par rapport à une lampe standard, les éclairages avant Vision Moto permettent aux motocyclistes de voir plus loin, grâce à un faisceau lumineux de meilleure qualité, à un prix compétitif. Pour une plus grande sécurité, faites le choix des lampes Vision Moto !
Voir tous les avantages

Jusqu'à 30 % de visibilité en plus

Roulez en toute tranquillité.

  • Type de lampe : HS1

  • Lot de : 1

  • 12 V, 35/35 W

Une valeur sûre

Une valeur sûre

Les lampes Philips Vision Moto sont idéales pour les motocyclistes exigeants en matière de sécurité et à la recherche de solutions économiques. Ces lampes offrent 30 % de visibilité en plus sur la route par rapport aux lampes standard.

30 % de visibilité en plus

30 % de visibilité en plus

Offrant 30 % de visibilité en plus sur la route, les éclairages avant Philips PremiumVision Moto sont la solution idéale pour les motocyclistes à la recherche de performances lumineuses et de sécurité. Grâce à une luminosité plus élevée, les motocyclistes réagissent plus rapidement aux obstacles afin d'éviter les accidents.

Les lampes moto Philips sont fabriquées avec un verre quartz haute qualité

Les lampes moto Philips sont fabriquées avec un verre quartz haute qualité

Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque d'explosion. Les ampoules en verre de quartz de Philips (filament 2 650 °C et verre 800 °C) sont capables de résister à des chocs thermiques très importants. Du fait de leur tolérance aux pressions accrues, les ampoules en verre de quartz anti-UV sont en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant.

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