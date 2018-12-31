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Arrêté
12636C1
Type de lampe : HS1
Lot de : 1
12 V, 35/35 W
Les lampes Philips Vision Moto sont idéales pour les motocyclistes exigeants en matière de sécurité et à la recherche de solutions économiques. Ces lampes offrent 30 % de visibilité en plus sur la route par rapport aux lampes standard.
Offrant 30 % de visibilité en plus sur la route, les éclairages avant Philips PremiumVision Moto sont la solution idéale pour les motocyclistes à la recherche de performances lumineuses et de sécurité. Grâce à une luminosité plus élevée, les motocyclistes réagissent plus rapidement aux obstacles afin d'éviter les accidents.
Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque d'explosion. Les ampoules en verre de quartz de Philips (filament 2 650 °C et verre 800 °C) sont capables de résister à des chocs thermiques très importants. Du fait de leur tolérance aux pressions accrues, les ampoules en verre de quartz anti-UV sont en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant.
Notation globale