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Niet meer leverbaar
12636C1
Type lamp: HS1
Verpakking van 1
12 V, 35/35W
De Philips Vision Moto-lampen zijn een goede keuze voor motorrijders die voordelige lampen zoeken waarmee ze niet inleveren op veiligheid. De motorlampen bieden 30% meer zicht op de weg dan een standaardlamp.
Philips PremiumVision Moto-koplampen bieden 30% meer zicht op de weg en zijn de ideale keuze voor motorrijders die op zoek zijn naar goede prestaties op het gebied van verlichting en veiligheid. Dankzij de betere lichtopbrengst kunnen motorrijders sneller reageren op obstakels en zo ongelukken voorkomen.
UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 ºC en glas 800 ºC) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.
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