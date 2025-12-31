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  • Met een veilig gevoel op weg
  • Met een veilig gevoel op weg
  • Met een veilig gevoel op weg
  • Met een veilig gevoel op weg
  • Met een veilig gevoel op weg
  • Met een veilig gevoel op weg
  • Met een veilig gevoel op weg
  • Met een veilig gevoel op weg
  • Met een veilig gevoel op weg
  • Met een veilig gevoel op weg

Niet meer leverbaar

PremiumVision MotoMotorkoplampen

12636C1

Met een veilig gevoel op weg
Vision Moto-koplampen bieden tot 30% meer zicht dan standaardlampen en hebben een verbeterde lichtbundel, zodat motorrijders verder kunnen zien. Bovendien zijn ze zeer aantrekkelijk geprijsd. Kies Vision Moto-lampen voor meer veiligheid!
Bekijk alle voordelen

Tot 30% meer zicht

Met een veilig gevoel op weg

  • Type lamp: HS1

  • Verpakking van 1

  • 12 V, 35/35W

De keuze met de beste prijs-kwaliteitverhouding

De keuze met de beste prijs-kwaliteitverhouding

De Philips Vision Moto-lampen zijn een goede keuze voor motorrijders die voordelige lampen zoeken waarmee ze niet inleveren op veiligheid. De motorlampen bieden 30% meer zicht op de weg dan een standaardlamp.

30% meer zicht

30% meer zicht

Philips PremiumVision Moto-koplampen bieden 30% meer zicht op de weg en zijn de ideale keuze voor motorrijders die op zoek zijn naar goede prestaties op het gebied van verlichting en veiligheid. Dankzij de betere lichtopbrengst kunnen motorrijders sneller reageren op obstakels en zo ongelukken voorkomen.

Moto-lampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

Moto-lampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 ºC en glas 800 ºC) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.

Technische specificaties

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