Termes recherchés

FR
NL
0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    • Conduisez en toute tranquillité Conduisez en toute tranquillité Conduisez en toute tranquillité

      Vision Lampe conventionnelle de signalisation et habitacles

      12499B2

      Conduisez en toute tranquillité

      Tous les grands constructeurs automobiles ont fait le choix de nos lampes de signalisation. Elles sont d'une qualité exceptionnelle, à un prix compétitif.

      Voir tous les avantages

      Produits similaires

      Afficher tous les Éclairage intérieur et signalisation

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      Vision
      - {discount-value}

      Vision

      Lampe conventionnelle de signalisation et habitacles

      total

      recurring payment

      Vérifiez le type de lampe dont

      vous avez besoin

      Sélectionnez votre lampe

      Conduisez en toute tranquillité

      Lampes de signalisation Philips

      • Type de lampe : P21/5W
      • Lot de : 2
      • 12 V, 21/5 W
      Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

      Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

      Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont désormais la norme sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

      Large choix d'ampoules 12 V répondant à toutes les fonctions de l'éclairage automobile

      Large choix d'ampoules 12 V répondant à toutes les fonctions de l'éclairage automobile

      Quelle lampe 12 V pour quelle fonction ? Les offres de la gamme Philips Automotive couvrent toutes les fonctions d'éclairage propres aux automobiles : feux de route, feux de croisement, feux antibrouillard avant, clignotants avant, clignotants latéraux, clignotants arrière, feux de freinage, feux de recul, feux antibrouillard arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement, éclairage intérieur.

      Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

      Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques marketing

        Avantages attendus
        Plus de lumière

      • Description du produit

        Usage
        • Clignotant avant
        • Immatriculation
        • Feu de brouillard arrière
        • Clignotant arrière
        • Feu de stationnement/feu de position arrière
        • Feu stop
        • Éclairage de jour
        • Éclairage arrière
        Base
        BAY15d
        Désignation
        P21/5W
        Homologation ECE
        Oui
        Gamme
        Vision
        Technologie
        Classique
        Type
        P21/5W

      • Durée de vie

        Durée de vie
        250 h

      • Caractéristiques lumineuses

        Lumens
        440  lm

      • Caractéristiques électriques

        Puissance consommée
        • 5  W
        • 21  W
        Tension
        12  volt

      • Informations de commande

        Code de commande
        12499B2
        Code de commande
        5545330

      • Informations de l'emballage

        Type d'emballage
        B2
        EAN1
        8711500055453
        EAN3
        8711559520148

      • Informations relatives au produit emballé

        Largeur
        2,7  cm
        Hauteur
        12,9  cm
        Poids net par pièce
        10  g
        Poids brut par pièce
        17,3  g
        Longueur
        6.7  cm
        Nombre de packs
        2
        Quantité minimale de commande (pour les professionnels)
        20

      • Informations, emballage externe

        Longueur
        15  cm
        Largeur
        13,5  cm
        Hauteur
        13,1  cm
        Poids brut par pièce
        0,346  kg

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.