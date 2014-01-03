Zoektermen

      Vision Conventionele binnenverlichting en signalering

      12499B2

      Veiligheid boven alles

      Onze signaallampen zijn favoriet bij grote autofabrikanten. Ze bieden de beste kwaliteit in hun klasse tegen een aantrekkelijke prijs.

      Veiligheid boven alles

      Philips-signaallampen

      • Type lamp: P21/5W
      • Verpakking van 2
      • 12 V, 21/5W
      Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

      Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

      Philips loopt al 100 jaar actief voorop in autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van Philips-verlichting.

      Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen

      Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen

      Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

      Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

      De autoproducten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

      Technische specificaties

      • Marketingspecificaties

        Verwachte voordelen
        Meer licht

      • Productbeschrijving

        Toepassing
        • Knipperlicht voor
        • Kentekenplaatverlichting
        • Mistlamp achter
        • Knipperlicht achter
        • Achterlicht/parkeerlicht
        • Remlicht
        • Dagrijverlichting
        • Achterlicht
        Voet
        BAY15d
        Aanduiding
        P21/5W
        ECE-goedkeuring
        JA
        Collectie
        Vision
        Technologie
        Conventioneel
        Type
        P21/5W

      • Levensduur

        Levensduur
        250 uur

      • Lichtkenmerken

        Lumen
        440  lm

      • Elektrische kenmerken

        Wattage
        • 5  W
        • 21  W
        Voltage
        12  volt

      • Bestelinformatie

        Bestelnummer
        12499B2
        Bestelcode
        5545330

      • Gegevens van de verpakking

        Verpakkingstype
        B2
        EAN1
        8711500055453
        EAN3
        8711559520148

      • Verpakkingsinformatie

        Breedte
        2,7  cm
        Hoogte
        12,9  cm
        Nettogewicht per stuk
        10  g
        Brutogewicht per stuk
        17,3  g
        Lengte
        6.7  cm
        Verpakkingshoeveelheid
        2
        Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals)
        20

      • Verpakkingsinformatie

        Lengte
        15  cm
        Breedte
        13,5  cm
        Hoogte
        13,1  cm
        Brutogewicht per stuk
        0,346  kg

