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Arrêté

X-tremeVisionlampe pour éclairage avant

12342XVB1

3.5
| (41) Avis
Conduisez en toute tranquillité
L'éclairage avant halogène Philips X-tremeVision permet jusqu'à 100 % de visibilité en plus. X-tremeVision : une technologie de pointe pour un magnifique éclairage puissant. Conforme aux normes ECE, il est légal sur voie publique.
Voir tous les avantages

Une meilleure visibilité sur la route

Conduisez en toute tranquillité

  • Type de lampe : H4

  • Lot de : 1

  • 12 V, 60/55 W

Voyez plus loin et réagissez plus vite grâce à une visibilité accrue de 100 %

Grâce à sa conception unique, l’ampoule X-tremeVision éclaire la route avec un faisceau de lumière des plus brillantes.

Confort et sécurité de conduite accrus

Comme l’ampoule X-tremeVision éclaire de plus loin les obstacles et les panneaux de signalisation, vous pouvez réagir plus rapidement. L’éclairage est un élément essentiel de la conduite automobile et constitue un facteur important permettant d’éviter les accidents. En accroissant la visibilité générale et l’éclairage de la route, ce produit constitue un moyen actif de prévenir les accidents.

Respect des normes de qualité élevées de l’ECE

L’ampoule X-tremeVision respecte toutes les normes de l’ECE en matière de conduite sur route.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

41

Avis

21/11/2013

France

France

Eclairage exclellent mais longévité très réduite

Très bon éclairage (changé sur voiture et moto) réél confort mais longévité décevante toutes ont rendu l'âme au bout de 6 mois ! Sachant que le changement d'une ampoule est assez fastidieux ....

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb

25/05/2013

France

France

Produit performant

Il y a quelques mois j'ai remplacé sur ma C4 II mes ampoules H7. Si, lors de leur mise en place dans le garage, je n'ai pas vu de différence (bien qu'un voisin de passage l'ait vu), sur la route, quelle différence : - plus de puissance - homogénéïté de l'éclairage. Je changerais prochainement mes H1 pour des X-Treme Vision. Par contre, j'attends avec impatience que Philips sorte des ampoules LED pour changer mes feux de jour/veilleuses.

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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25/05/2013

France

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Produit performant

Il y a quelques mois j'ai remplacé sur ma C4 II mes ampoules H7. Si, lors de leur mise en place dans le garage, je n'ai pas vu de différence (bien qu'un voisin de passage l'ait vu), sur la route, quelle différence : - plus de puissance - homogénéïté de l'éclairage. Je changerais prochainement mes H1 pour des X-Treme Vision. Par contre, j'attends avec impatience que Philips sorte des ampoules LED pour changer mes feux de jour/veilleuses.

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