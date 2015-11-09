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Arrêté
12342WHVSM
Type de lampe : H4
Lot de : 2+2
12 V, 60/55 W
Feux de position w5w inclus
Les lampes Philips WhiteVision surpassent n'importe quelle lampe automobile bleue du marché. Elles sont idéales pour les conducteurs intransigeants sur le style comme sur la sécurité. Associant une température de couleur élevée à un élégant revêtement blanc, la WhiteVision est l'ultime montée en gamme pour vos optiques. La technologie de revêtement 3e génération brevetée par Philips est un chef-d'œuvre qui fait de la WhiteVision la première lampe produisant une lumière véritablement blanche.
Première lampe produisant une lumière blanche intense légale sur voie publique, la WhiteVision est certifiée ECE. Elle offre une visibilité extrêmement élevée en toute sécurité, car elle n'éblouit pas le conducteur arrivant en face.
Les lampes pour éclairage avant Philips WhiteVision (disponibles en H1, H3, H4, H7, T4W et W5W) sont conçues pour durer. Elles vous offrent une durée de vie longue et fiable allant jusqu'à 450 heures*, bien supérieure à ce qu'offrent les modèles concurrents. Résultat : des remplacements moins fréquents et un bon rapport qualité/prix. (* H4 et H7 testées à la tension standard de 13,2 V)
3.0
sur 6
8
Avis
Jarppi
09/11/2015
Suomi
Nimensä veroinen tuote
Olen kokeillut kaikkia markkinoilla olevia korkean värilämpötilan halogenpolttimoita ja nämä ovat kyllä aivan ylivertaiset. Valo on kaikista H4-polttimoista kiistattomasti valkoisinta. Sinertävämpi valo ei ole ainoastaan tyylikkäämpi vaan parantaa myös kontrastinäkymää huomattavasti. Tiemerkinnät ja opastekyltit tuntuvat suorastaan loistavan pimeässä näiden kanssa. Ei tulisi mieleenkään käyttää enää muita polttimoita.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo
Oui, je recommande ce produit
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matwra
30/04/2015
Italia
Ottime, coprono bene gli angoli
Montate su jeep wrangler H4, veramente belle, luce fredda ma non troppo, equilibrate, gli abbaglianti sono leggermente più caldi degli anabbaglianti.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto
Oui, je recommande ce produit
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beppe94
28/03/2015
Italia
pubblicità corrispondente alla realtà!
montate su punto 3a serie su anabbaglianti in versione h7 e devo dire che avendone provate altre, queste sono le uniche alogene che guadagnando in temperatura di colore non perdono in luminosità, anzi la migliorano. La temperatura di colore è bianco puro senza riflessi azzurrati. Rappresentano il giusto compromesso tra stile e prestazioni, insomma ottime alogene!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto
Oui, je recommande ce produit
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