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Arrêté

WhiteVisionLampe pour éclairage avant

12342WHVSM

3
| (8) Avis
La sécurité n'a jamais été aussi esthétique
Les lampes Philips WhiteVision apportent à vos éclairages automobiles avant un effet xénon blanc intense, pour une conduite optimale la nuit. Avec une lumière puissante et 60 % plus blanche, WhiteVision associe style et sécurité.
Voir tous les avantages

Effet xénon blanc intense

La sécurité n'a jamais été aussi esthétique

  • Type de lampe : H4

  • Lot de : 2+2

  • 12 V, 60/55 W

  • Feux de position w5w inclus

Une magnifique expérience de conduite avec effet xénon blanc intense

Les lampes Philips WhiteVision surpassent n'importe quelle lampe automobile bleue du marché. Elles sont idéales pour les conducteurs intransigeants sur le style comme sur la sécurité. Associant une température de couleur élevée à un élégant revêtement blanc, la WhiteVision est l'ultime montée en gamme pour vos optiques. La technologie de revêtement 3e génération brevetée par Philips est un chef-d'œuvre qui fait de la WhiteVision la première lampe produisant une lumière véritablement blanche.

100 % légal sur voie publique, 100 % de lumière blanche intense

Première lampe produisant une lumière blanche intense légale sur voie publique, la WhiteVision est certifiée ECE. Elle offre une visibilité extrêmement élevée en toute sécurité, car elle n'éblouit pas le conducteur arrivant en face.

Durée de vie exceptionnelle, pour un plus grand plaisir de conduite

Les lampes pour éclairage avant Philips WhiteVision (disponibles en H1, H3, H4, H7, T4W et W5W) sont conçues pour durer. Elles vous offrent une durée de vie longue et fiable allant jusqu'à 450 heures*, bien supérieure à ce qu'offrent les modèles concurrents. Résultat : des remplacements moins fréquents et un bon rapport qualité/prix. (* H4 et H7 testées à la tension standard de 13,2 V)

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.0

sur 6

8

Avis

4

09/11/2015

Suomi

Suomi

Nimensä veroinen tuote

Olen kokeillut kaikkia markkinoilla olevia korkean värilämpötilan halogenpolttimoita ja nämä ovat kyllä aivan ylivertaiset. Valo on kaikista H4-polttimoista kiistattomasti valkoisinta. Sinertävämpi valo ei ole ainoastaan tyylikkäämpi vaan parantaa myös kontrastinäkymää huomattavasti. Tiemerkinnät ja opastekyltit tuntuvat suorastaan loistavan pimeässä näiden kanssa. Ei tulisi mieleenkään käyttää enää muita polttimoita.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo

30/04/2015

Italia

Italia

Ottime, coprono bene gli angoli

Montate su jeep wrangler H4, veramente belle, luce fredda ma non troppo, equilibrate, gli abbaglianti sono leggermente più caldi degli anabbaglianti.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

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Cet avis concerne le produit WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

28/03/2015

Italia

Italia

pubblicità corrispondente alla realtà!

montate su punto 3a serie su anabbaglianti in versione h7 e devo dire che avendone provate altre, queste sono le uniche alogene che guadagnando in temperatura di colore non perdono in luminosità, anzi la migliorano. La temperatura di colore è bianco puro senza riflessi azzurrati. Rappresentano il giusto compromesso tra stile e prestazioni, insomma ottime alogene!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

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