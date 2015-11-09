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  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
  • Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk

Niet meer leverbaar

WhiteVisionkoplamp auto

12342WHVSM

3
| (8) Reviews & awards
Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
Philips WhiteVision-lampen geven de koplampen van uw auto een intense Xenon-look voor een optimale rijervaring in het donker. WhiteVision-lampen zijn helderder en bieden 60% witter licht voor de perfecte combinatie van stijl en veiligheid.
Bekijk alle voordelen

Intens wit Xenon-effect

Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk

  • Type lamp: H4

  • Verpakking van: 2+2

  • 12 V, 60/55W

  • Inclusief w5w-breedteverlichting

Een optimale rijervaring met intens wit Xenon-effect

Philips WhiteVision-koplampen presteren beter dan elke andere blauwe autolamp op de markt en zijn de perfecte keuze voor bestuurders die in stijl willen rijden zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Met een hoge kleurtemperatuur en een stijlvolle witte fitting is WhiteVision de ultieme upgrade voor uw koplampen. De door Philips gepatenteerde derde generatie coating-technologie is een revolutionair meesterwerk. WhiteVision is de eerste koplamp met echt wit licht.

100% wettelijk goedgekeurd, 100% intens wit licht

WhiteVision is ECE-gecertificeerd en de eerste wettelijk goedgekeurde intens witte lamp. De lamp biedt u de ultieme zichtbaarheid zonder dat dit gevaarlijke situaties veroorzaakt als gevolg van schittering voor de auto vóór u.

De beste levensduur voor meer rijplezier

Philips WhiteVision-koplampen (verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, T4W en W5W) zijn duurzaam. Ze bieden u een lange en betrouwbare levensduur tot 450 uur*. Dat is aanzienlijk langer dan concurrerende producten. Hierdoor hoeft u uw koplampen minder vaak te vervangen en krijgt u meer waar voor uw geld. (*H4 en H7 zijn getest op een standaardvoltage van 13,2 V)

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

8

Reviews & awards

4

09/11/2015

Suomi

Suomi

Nimensä veroinen tuote

Olen kokeillut kaikkia markkinoilla olevia korkean värilämpötilan halogenpolttimoita ja nämä ovat kyllä aivan ylivertaiset. Valo on kaikista H4-polttimoista kiistattomasti valkoisinta. Sinertävämpi valo ei ole ainoastaan tyylikkäämpi vaan parantaa myös kontrastinäkymää huomattavasti. Tiemerkinnät ja opastekyltit tuntuvat suorastaan loistavan pimeässä näiden kanssa. Ei tulisi mieleenkään käyttää enää muita polttimoita.

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Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo

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Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo

30/04/2015

Italia

Italia

Ottime, coprono bene gli angoli

Montate su jeep wrangler H4, veramente belle, luce fredda ma non troppo, equilibrate, gli abbaglianti sono leggermente più caldi degli anabbaglianti.

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Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

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Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

28/03/2015

Italia

Italia

pubblicità corrispondente alla realtà!

montate su punto 3a serie su anabbaglianti in versione h7 e devo dire che avendone provate altre, queste sono le uniche alogene che guadagnando in temperatura di colore non perdono in luminosità, anzi la migliorano. La temperatura di colore è bianco puro senza riflessi azzurrati. Rappresentano il giusto compromesso tra stile e prestazioni, insomma ottime alogene!

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Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

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