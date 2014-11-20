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Arrêté
12258WHVSM
La sécurité n'a jamais été aussi esthétique
Les lampes Philips WhiteVision apportent à vos éclairages automobiles avant un effet xénon blanc intense, pour une conduite optimale la nuit. Avec une lumière puissante et 60 % plus blanche, WhiteVision associe style et sécurité.
Type de lampe : H1
Lot de : 2+2
12 V, 55 W
Feux de position w5w inclus
Les lampes Philips WhiteVision surpassent n'importe quelle lampe automobile bleue du marché. Elles sont idéales pour les conducteurs intransigeants sur le style comme sur la sécurité. Associant une température de couleur élevée à un élégant revêtement blanc, la WhiteVision est l'ultime montée en gamme pour vos optiques. La technologie de revêtement 3e génération brevetée par Philips est un chef-d'œuvre qui fait de la WhiteVision la première lampe produisant une lumière véritablement blanche.
Première lampe produisant une lumière blanche intense légale sur voie publique, la WhiteVision est certifiée ECE. Elle offre une visibilité extrêmement élevée en toute sécurité, car elle n'éblouit pas le conducteur arrivant en face.
Les lampes pour éclairage avant Philips WhiteVision (disponibles en H1, H3, H4, H7, T4W et W5W) sont conçues pour durer. Elles vous offrent une durée de vie longue et fiable allant jusqu'à 450 heures*, bien supérieure à ce qu'offrent les modèles concurrents. Résultat : des remplacements moins fréquents et un bon rapport qualité/prix. (* H4 et H7 testées à la tension standard de 13,2 V)
4.0
sur 6
2
Avis
Seekind
20/11/2014
Deutschland
Gutes Weiß, gute Ausleuchtung
Gekauft für meinen proceed GT um den unschönen Kontrast zwischen gelblichen Hauptleuchten und den kaltweissen LED-Tagfahrlichtern zu beheben. Einbau ging 5 Minuten (Handschuhe nicht vergessen), erster Eindruck ist top! Kräftiges Weiß, Gelbstich mit bloßem Auge nicht feststellbar (per Digicam minimal zu sehen), Ausleuchtung sehr gut (60% mehr Licht jein... eher 40%). Bei Regen und Nebel sehr gut. Zur Lebensdauer kann ich noch nix sagen. Im Vergleich zu den gängigen Alternativen klar im oberen Bereich, nach meinem Empfinden aktuell Spitzenreiter.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe
AndiG
28/03/2015
Deutschland
Kurz Lebensdauer
Macht ein super helles weißes Licht muss jedoch sagen das die Lebensdauer mehr als mieserabel ist. Angegebene Lebensdauer ist lange nicht erreicht. Die Birne war ca. ein halbes Jahr verbaut und hatte ca. 400-500 Betruebsstunden maximal. Nun ist die Erste kaputt. Und zu diesem Preis ist das nicht in Ordnung. Steige jetzt auf andere Marke um. MfG
Cet avis concerne le produit WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe
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