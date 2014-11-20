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12258WHVSM
Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
Philips WhiteVision-lampen geven de koplampen van uw auto een intense Xenon-look voor een optimale rijervaring in het donker. WhiteVision-lampen zijn helderder en bieden 60% witter licht voor de perfecte combinatie van stijl en veiligheid.
Type lamp: H1
Verpakking van: 2+2
12 V, 55W
Inclusief w5w-breedteverlichting
Philips WhiteVision-koplampen presteren beter dan elke andere blauwe autolamp op de markt en zijn de perfecte keuze voor bestuurders die in stijl willen rijden zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Met een hoge kleurtemperatuur en een stijlvolle witte fitting is WhiteVision de ultieme upgrade voor uw koplampen. De door Philips gepatenteerde derde generatie coating-technologie is een revolutionair meesterwerk. WhiteVision is de eerste koplamp met echt wit licht.
WhiteVision is ECE-gecertificeerd en de eerste wettelijk goedgekeurde intens witte lamp. De lamp biedt u de ultieme zichtbaarheid zonder dat dit gevaarlijke situaties veroorzaakt als gevolg van schittering voor de auto vóór u.
Philips WhiteVision-koplampen (verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, T4W en W5W) zijn duurzaam. Ze bieden u een lange en betrouwbare levensduur tot 450 uur*. Dat is aanzienlijk langer dan concurrerende producten. Hierdoor hoeft u uw koplampen minder vaak te vervangen en krijgt u meer waar voor uw geld. (*H4 en H7 zijn getest op een standaardvoltage van 13,2 V)
4.0
van 5
2
Reviews & awards
Seekind
20/11/2014
Deutschland
Gutes Weiß, gute Ausleuchtung
Gekauft für meinen proceed GT um den unschönen Kontrast zwischen gelblichen Hauptleuchten und den kaltweissen LED-Tagfahrlichtern zu beheben. Einbau ging 5 Minuten (Handschuhe nicht vergessen), erster Eindruck ist top! Kräftiges Weiß, Gelbstich mit bloßem Auge nicht feststellbar (per Digicam minimal zu sehen), Ausleuchtung sehr gut (60% mehr Licht jein... eher 40%). Bei Regen und Nebel sehr gut. Zur Lebensdauer kann ich noch nix sagen. Im Vergleich zu den gängigen Alternativen klar im oberen Bereich, nach meinem Empfinden aktuell Spitzenreiter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe
Ja, ik raad dit product aan
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AndiG
28/03/2015
Deutschland
Kurz Lebensdauer
Macht ein super helles weißes Licht muss jedoch sagen das die Lebensdauer mehr als mieserabel ist. Angegebene Lebensdauer ist lange nicht erreicht. Die Birne war ca. ein halbes Jahr verbaut und hatte ca. 400-500 Betruebsstunden maximal. Nun ist die Erste kaputt. Und zu diesem Preis ist das nicht in Ordnung. Steige jetzt auf andere Marke um. MfG
Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe
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