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12258VPB1
Type de lampe : H1
12 V, 55 W
Jusqu'à 60 % de visibilité en plus
Lampe automobile ultra-résistante
Nombre de lampes : 1
Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.
Remplacer les ampoules de phare par deux est vivement recommandé pour garantir la symétrie de l'éclairage
Quelle lampe 12 V pour quelle fonction ? Les offres de la gamme Philips Automotive couvrent toutes les fonctions d'éclairage propres aux automobiles : feux de route, feux de croisement, feux antibrouillard avant, clignotants avant, clignotants latéraux, clignotants arrière, feux de freinage, feux de recul, feux antibrouillard arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement, éclairage intérieur.
4.0
sur 6
3
Avis
Isma
15/05/2012
España
La mejor lampara del mercado
Llevo conduciendo muchos años y casi siempre de noche, y Son las mejores lamparas que he montado , en mis coches, en verdad Se nota ese extra de luz. Gracias. Ismael HG
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Oui, je recommande ce produit
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MC93
15/05/2012
España
PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD.
ESTAS LUCES SON ESTUPENDAS. EL PROBLEMA VIENE CUANDO LAS TIENES QUE COMPRAR. GRACIAS QUE PODEMOS HACERLO ONLINE.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Oui, je recommande ce produit
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loeb
09/10/2015
France
un peu plus ,certes ,mais quelques mois seulement
j'ai acheté un kit de 2 ampoules h1 ,les ai changé ensemble (sur citroen c4) . une des 2 est morte apres environ 1 an de service . je rachete un kit de 2 ,les change ensemble ,et la une des 2 rend l'âme après 4 mois de service seulement . elles n'ont pas grillé sur le meme coté ,je n'ai pas de probleme d'intensité electrique ,bonne batterie et alternateur vérifie. il s'agit bien de la qualité de ses ampoules qui valent bien plus cher qu'une halogène classique .
Cet avis concerne le produit VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus
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